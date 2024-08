Británia má problém s narastajúcou nenávisťou k ženám.

Británia chce zaradiť mizogýniu na úroveň extrémizmu. Vláda tým chce bojovať s nenávisťou k ženám. Tvrdí, že ju k tomu presvedčila vražda troch mladých dievčat a násilné protesty krajnej pravice, informuje STVR.

Britská vláda tvrdí, že to pomôže s predátormi a radikalizáciou na sociálnych sieťach.

Podľa psychológov môžu za radikalizáciu aj influenceri ako napríklad trestne stíhaný Andrew Tate.

Prečo je to dôležité: Zaradenie mizogýnie na úroveň extrémizmu by mohlo viesť k prísnejším zákonom a zásahom proti prejavom nenávisti voči ženám. To by mohlo zlepšiť bezpečnosť a ochranu žien a dievčat pred násilím, obťažovaním a diskrimináciou, ktoré sú často poháňané mizogýnnymi postojmi.

Citát:„Náš niekoľkoročný výskum odhalil prítomnosť myšlienok mizogýnie aj v islamistickom, ultrapravicovom aj v ultraľavicovom extrémizme. Propagátori týchto ideológií majú spoločnú črtu, a síce, že považujú ženy za podradný druh,“ povedala psychologička z Univerzity v Melbourne.

Širší kontext: Psychológovia aj aktivisti sa zhodujú, že s touto formou nenávisti treba bojovať. Aktivistka za práva žien Aisha Ali Khanová tvrdí, že influenceri ako Andrew Tate zarábajú na nebezpečných myšlienkach. Sledujú ich frustrovaní muži, ktorí obviňujú všetky ženy za to, že si nevedia nájsť partnerku. To podľa nej môže prerastať do násilností. Portál upozorňuje, že v Británii ročne čelí sexuálnemu násiliu viac ako 85-tisíc žien.

Napriek tomu, že sa mnohým Britom pozdáva, že chce vláda bojovať so ženami, príde im prehnané dávať misogýnov na rovnaké miesto ako extrémistov či teroristov.