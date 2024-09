Dvaja ľudia utrpeli zranenia a museli zostať hospitalizovaní v nemocnici.

Na tradičnom Novobanskom jarmoku v meste Nová Baňa dobodali dvoch ľudí. Priateľka jedného zo zranených hľadá svedkov hrozivej udalosti. Na sociálnej sieti prosí o akékoľvek informácie či fotografie, ktoré by pomohli objasniť prípad.

„Dnes v noci dobodali pár ľudí na hodoch v Novej Bani. Jeden človek je už po operácii. Vôbec netuším o čo išlo, preto potrebujem Vašu pomoc. Postačí aj hocijaká malá info, nebodaj ak máte video pošlite mi to prosím do DM,“ píše.

Banskobystrická polícia pre Topky.sk prezradila, že páchateľov sa jej podarilo zadržať. „Na ulici Kollárová v Novej Bani napadol páchateľ nožom dve osoby. K útoku došlo po predchádzajúcej roztržke. Všetci boli pod vplyvom alkoholu. Osobám útočník spôsobil povrchové zranenia. Nezasiahol im dôležité orgány. Jednu osobu poranil na hrudníku a bruchu a druhú osobu v oblasti dolných končatín. Osoby boli ošetrené v nemocnici. Obaja zostali hospitalizovaní, mimo ohrozenia života. Podozrivý bol zadržaný a umiestnený do cely predbežného zadržania. Polícia vec dokumentuje ako podozrenie z výtržníctva a ublíženia na zdraví,“ povedala hovorkyňa.

Páchateľ vraj bodol muža do ľadviny

Priateľka jedného z pobodaných pre Refresher povedala, že jej priateľ sa snažil celú situáciu upokojiť, čo spôsobilo, že ho bodli do ľadviny a musel ísť na operáciu. Aktuálne je v stabilizovanom stave. „Polícia povedala, že to boli povrchové rany, ale keby to boli povrchové rany, tak by asi nemal operáciu,“ povedala nám.

Jeden v bodnutých bol v lepšom zdravotnom stave ale napriek tomu si ho chceli nechať v nemocnici. Rozhodol sa však podpísať revers a z nemocnice odišiel.