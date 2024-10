Zima by mala byť podľa meteorológov relatívne štandardná.

Meteorológovia zverejnili najnovšie predpovede na tohtoročnú zimu. Počasie by sa nemalo vychyľovať od normálu a zima by mala byť premenlivá. Pozitívne vyhliadky však spočívajú v tom, koľko centimetrov snehu napadne, informuje iMeteo.sk

Priemerná teplota by mala byť na úrovni dlhodobého normálu. Meteorológovia očakávajú aj vyšší úhrn zrážok, čo môže spôsobiť snehové kalamity. Zima by mala byť podľa všetkého relatívne štandardná, no vlhkejšia ako zvyčajne.

Počasie na severnej pologuli ovplyvní jav La Niña, ktorý prispeje k chladnejšiemu a suchšiemu počasiu na severe Európy a k vlhkejším podmienkam na juhu.