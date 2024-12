Citát: „Ak dôjde k ohrozeniu kritickej podmorskej infraštruktúry v našom regióne, bude nasledovať aj reakcia,“ napísal na sociálnej sieti X.



Širší kontext: Estlink 2 je jeden z dvoch elektrických káblov medzi Estónskom a Fínskom, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2014. Meria 171 kilometrov, z toho 145 kilometrov je na dne mora. K neplánovanému prerušeniu prevádzky kábla Estlink 2 došlo v stredu o 11.26 h SEČ.



Jeho oprava potrvá niekoľko mesiacov a jeho prerušenie môže skomplikovať dodávky elektriny počas zimy, uviedla fínska spoločnosť Fingrid. V prevádzke medzi oboma krajinami je teraz len kábel Estlink 1, ktorý má menšiu kapacitu.



Podmorské káble mávajú často technické poruchy a výpadky spôsobené nehodami. V Baltskom mori však v posledných rokoch bolo viacero podozrivých porúch elektrických a telekomunikačných káblov a plynovodov. Predpokladá sa, že mohlo ísť o sabotáž.

If there is a threat to the critical undersea infrastructure in our region, there will also be a response.



Estonian Defense Forces @Kaitsevagi have launched a naval operation to protect the EstLink 1 undersea cable.

