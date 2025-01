Problém spôsobila rozdielna legislatíva u nás a v Rakúsku.

Slovenka Anna Lichvárová nechala prácu opatrovateľky v Rakúsku a vrátila sa domov s cieľom požiadať o predčasný dôchodok. Na rozhodnutie sociálnej poisťovne čakala takmer rok. Tá napokon rozhodla, že podmienky odchodu do predčasného starobného dôchodku nespĺňa, informujú tvnoviny.sk.

„Išla som sa pýtať do poisťovne, povedali mi áno, môžete. Manžel mi hovorí, požiadaj, koľko budeme mať, toľko budeme, uskromníme sa,“ objasnila pre televíziu.

Problém spôsobila rozdielna legislatíva u nás a v Rakúsku. Podľa rakúskej legislatívy sa totiž sociálne odvody na rozdiel od Slovenska platia mesiac vopred. Preto pani Annu aj po ukončení podnikania v Rakúsku stále evidovali ako dôchodkovo poistenú.

„Skoro som infarkt dostala. Ja som to darmo zrušila, oni to berú, že som mala zaplatené do konca roka. Na Slovensku vedia, aký je systém v Rakúsku a u nás,“ zverila sa Anna, ktorá je teraz s manželom odkázaná iba na jeho dôchodok.





Hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr hovorí, že sa môžu riadiť len tým, aké informácie im poskytla rakúska strana. Podľa poisťovne Anna o pár eur nesplnila ani ďalšiu podmienku – potrebnú sumu na priznanie slovenského predčasného dôchodku.