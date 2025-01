Nová štúdia preukázala, že proces rozširovania trhliny sa rapídne zrýchlil.

Trhlina, ktorá prechádza cez Somálsko, Keňu, Tanzániu a Etiópiu, sa každým rokom rapídne rozširuje, ročne ide o pol centimetra, informuje Daily Mail. Pôvodné štúdie predpokladali, že proces rozdelenia kontinentu bude trvať desiatky miliónov rokov, no profesor Ken Macdonald z Kalifornskej univerzity v Santa Barbare tvrdí, že proces sa rapídne urýchľuje.

Vedci odhadujú, že celý proces môže po novom trvať len jeden až päť miliónov rokov. Ak bude vývoj trhliny pokračovať v nasadenom tempe, hrozí zaplavenie východoafrickej priekopovej prepadliny Indickým oceánom.

Vznikol by tak nový oceán, ktorého hĺbka by bola podobná Atlantickému. Výsledkom tohto procesu by bol nový kontinent, nazývaný aj ako „Núbijský“.

„V meradle ľudského života nebudete svedkami mnohých zmien. Pocítite zemetrasenia, uvidíte explodovať sopky, ale oceán nezasiahne do našich životov,“ uviedol profesor Macdonald.