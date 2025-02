Ak spojenci v NATO nebudú chcieť v najbližších rokoch prijať Ukrajinu do Aliancie, mali by jej dať jadrové zbrane a peniaze na vybudovanie miliónovej armády, aby Ukrajina mohla odradiť Rusko od ďalšej agresie, vyhlásil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prostredníctvom tlmočníka v rozhovore s britským novinárom Piersom Morganom. Ten časť rozhovoru zverejnil na sieti X, píše TASR.

Zelenskyj podľa denníka Ukrajinska pravda pripustil, že cesta Ukrajiny k členstvu v NATO môže trvať "roky alebo dokonca desaťročia". To však podľa neho vyvoláva legitímnu otázku: „Čo nás bude počas celého tohto obdobia chrániť pred týmto zlom? Aký balík podpory? Aké rakety? Dajú nám jadrové zbrane? Tak nech nám dajú jadrové zbrane.“

Na Ukrajine po rozpade Sovietskeho zväzu na začiatku 90. rokov minulého storočia zostala značná časť jeho jadrového arzenálu. V nasledujúcich rokoch sa predovšetkým Spojené štáty v rámci snáh o jadrové odzbrojenie usilovali, aby sa Ukrajina, ale aj Bielorusko a Kazachstan stali štátmi bez jadrových zbraní v súlade so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní, ktorej signatárom bol dovtedy ZSSR.

Ukrajina napokon pristúpila na štatút krajiny bez jadrových zbraní a v súvislosti s tým v roku 1994 podpísala spolu s najvyššími predstaviteľmi Ruska, Spojených štátov a Británie takzvané Budapeštianske memorandum, v ktorom sa jej uvedené tri štáty zaviazali výmenou za tento krok poskytnúť bezpečnostné záruky.





„Urobme nasledovné: Vráťte nám jadrové zbrane. Dajte nám raketové systémy. Partneri: Pomôžte nám financovať miliónovú armádu. Presuňte svoj kontingent do tých častí nášho štátu, kde chceme zastabilizovať situáciu, aby ľudia mali pokoj,“ dodal Zelenskyj.

Zelenskyj sa v rozhovore s britským moderátorom takisto pýtal, prečo sa Rusko stále nestiahlo z územia Ukrajiny, ak bola jeho invázia motivovaná strachom z jej členstva v NATO, ako to deklarovali predstavitelia Moskvy.



„On (Putin) napadol Ukrajinu, pretože sa bál, že sa stane členom NATO. Dobre, nie sme členmi NATO. Odíďte teda z našej krajiny,“ apeloval Zelenskyj na ruského prezidenta.

