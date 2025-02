Miestni sa obávajú, petícia proti projektu už beží.

Prečerpávacia vodná elektráreň Málinec má podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu pozdvihnúť životnú úroveň na strednom Slovensku a priniesť miliardové prínosy nielen do regiónu, ale aj do štátneho rozpočtu. „Je to najväčšia ekologická a ekonomická príležitosť pre Slovensko,“ uviedol Taraba. Pripomína, že elektráreň by mala dvojnásobný výkon oproti Mochovciam a štyrikrát väčší ako Gabčíkovo.

Podľa ministra projekt vyžaduje „len“ odškodnenie piatich rodín a jedného družstva, no pre zvyšok regiónu predstavuje šancu na rozvoj turizmu, pracovné príležitosti a lepšiu infraštruktúru vrátane vodovodov a kanalizácií. Samosprávy a vyšší územný celok však upozorňujú na environmentálne a sociálne dopady projektu, a preto už existuje petícia proti jeho realizácii.

Projekt je aktuálne vo fáze štúdie realizovateľnosti. Taraba avizoval spustenie informačnej kampane, ktorá má miestnym predstaviť všetky prepočty a pozitíva. Hoci projekt zatiaľ čelí odporu časti verejnosti, minister tvrdí, že stabilizačná elektrina z prečerpávacích elektrární je kľúčová pre budúcnosť slovenskej energetiky.