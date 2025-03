AKTUÁLNE: Marine Le Penová je vinná zo sprenevery peňazí EÚ

Spolu s ňou odsúdili aj osem ďalších ľudí.

Francúzsky súd v Paríži v pondelok uznal líderku krajnej pravice, Marine Le Penovú, vinnou v prípade sprenevery finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ). Súd spolu s ňou odsúdil aj ďalších osem ľudí.

Súd by mal rozsudok čítať nasledujúce dve hodiny a jednotlivé tresty by mal zverejniť individuálne. Prokuratúra pre Marine Le Penovú navrhovala päťročný trest odňatia slobody a k tomu päťročný zákaz vykonávať verejnú funkciu alebo sa o ňu uchádzať.



Rozsudok môže otriasť francúzskou politikou a zničiť kariéru líderky krajnej pravice. Tá predtým prípad označila za politicky motivovaný.

Vyšetrujú ju od roku 2015

Le Penovú a 24 ďalších predstaviteľov jej Národného združenia obvinili zo zneužívania finančných prostriedkov EÚ. Vyšetrovanie sa začalo ešte v roku 2015 a týka sa pracovných zmlúv údajných poslaneckých asistentov RN z rokov 2004 až 2016.

Prokuratúra tvrdí, že takto zamestnaní asistenti pracovali pre stranu výlučne mimo EP a mnohí z nich sa s europoslancami, pod ktorých spadali, ani nikdy nestretli a ani nevkročili do budovy EP. Na fiktívnych pracovných miestach boli údajne zamestnaní napríklad ochrankár, sekretárka či šéf Le Penovej kancelárie.



Le Penová a ďalší spoluobžalovaní počas deväťtýždňového súdneho procesu odmietli svoju vinu.

Rozsudok môže ohroziť jej politickú kariéru

Najväčšie obavy líderky krajnej pravice vyvoláva skutočnosť, že súd ju môže „s okamžitou platnosťou“ vyhlásiť za nespôsobilú uchádzať sa o politickú funkciu. To by jej mohlo zabrániť kandidovať na prezidentku v roku 2027. Takýto scenár označila za „politickú smrť“.



Ak to súd neurobí, Le Penová sa môže proti verdiktu odvolať a konečný rozsudok by sa mohol oddialiť až do prezidentských volieb, čo by líderke RN umožnilo kandidovať v nich už po štvrtýkrát.