Trumpove 25 % clá na dovoz áut môžu výrazne zasiahnuť slovenský automobilový priemysel, ktorý je najviac závislý od exportu do USA.

Americký prezident Donald Trump zavádza 25 % clá na dovoz automobilov, čo spôsobuje obavy u výrobcov aj obchodných partnerov USA. Podľa analytikov holandskej banky ING je Nemecko najviac ohrozené v absolútnych číslach, no najväčší dopad môže pocítiť Slovensko. Krajina, prezývaná „Detroit Európy“, vyváža do USA autá za 4 miliardy eur ročne, čo predstavuje viac ako 73 % jej celkového vývozu do USA, informuje CNBC.

Podľa analytika Rica Lumana došlo k predzásobeniu amerického trhu autami pred zavedením ciel, no tento efekt sa po ich zavedení stratí. Dlhodobý vývoj bude závisieť od reakcie výrobcov – ak clá pretrvajú, časť produkcie sa môže presunúť do USA.

Na druhej strane Slovensko stále ponúka nižšie výrobné náklady ako Nemecko, čo môže automobilkám pomôcť udržať si produkciu v krajine. Slovenský automobilový priemysel zamestnáva viac ako 250 000 ľudí a tvorí kľúčovú časť ekonomiky.