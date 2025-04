Tragická nehoda štvorkolky v Červenom Kameni. Vodič zahynul, spolujazdca hospitalizovali

Polícia už začala trestné stíhanie.

V nedeľu popoludní (27. apríla) zasahovali záchranárske zložky v obci Červený Kameň. Štvorkolka, na ktorej sa viezli dve osoby, zišla v zákrute mimo vozovku, prešla cez kríky a narazila do oplotenia. Vozidlo sa prevrátilo a skončilo na pozemku rodinného domu. Záchranári sa pokúsili o resuscitáciu vodiča, no 55-ročný muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, informuje Polícia.

Spolujazdkyňu, 34-ročnú ženu, záchranári previezli do nemocnice. Polícia uviedla, že pravdepodobnou príčinou nehody bolo neprispôsobenie rýchlosti jazdy. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky a prítomný bol aj znalec z odboru cestnej dopravy.

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Okolnosti nehody, miera zavinenia aj prípadné požívanie alkoholu budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. U zosnulého vodiča bola nariadená aj súdnolekárska pitva.