Závody Ford v Kolíne nad Rýnom prvýkrát v histórii štrajkujú. Snažia sa ovplyvniť plánovaný úsporný program.

V závodoch spoločnosti Ford v Kolíne nad Rýnom prvýkrát za takmer sto rokov organizujú pracovníci štrajk. Odborový zväz IG Metall sa snaží týmto krokom zvýšiť tlak na zamestnávateľov, aby zvážili zmeny v plánovanom úspornom programe.

Tento štrajk zasiahne rôzne oblasti závodov Fordu, vrátane výroby, vývoja a administratívy. Nemecká pobočka, ktorú americká materská spoločnosť považuje za dlhodobo stratovú, zamestnáva okolo 11 500 ľudí. Ford plánuje do konca roka 2027 zrušiť 2 900 pracovných miest.

Odbory žiadajú, aby zamestnanci, ktorí sa rozhodnú firmu dobrovoľne opustiť alebo sú súčasťou divízií, ktorých činnosti prevezmú externí dodávatelia, dostali vysoké odstupné. Ford v Kolíne nad Rýnom vyrába dva elektromobily, ktorých predaj zatiaľ nenapĺňa očakávania, čo je súčasťou výziev, ktorým závody čelia.

História spoločnosti Ford-Werke GmbH siaha do roku 1925, kedy bola založená v Berlíne, no už v roku 1930 presunula svoje sídlo do Kolína nad Rýnom.