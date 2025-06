Víťazom volieb by sa stalo Progresívne Slovensko (PS)

Agentúra AKO zverejnila výsledky najnovšieho prieskumu volebných preferencií, ktorý sa uskutočnil v dňoch 19. až 26. mája 2025 na vzorke 713 respondentov. Prieskum realizovala pre televíziu JOJ. Respondenti odpovedali na otázku, ktorú stranu alebo hnutie by volili, keby sa parlamentné voľby konali najbližší víkend.

Víťazom volieb by sa stalo Progresívne Slovensko (PS), ktoré si získalo podporu 21,5 % opýtaných. Na druhom mieste sa umiestnila strana SMER – SD so ziskom 19,0 %, tesne za ňou by nasledovala strana HLAS – SD, ktorú by volilo 12,1 % respondentov.

Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo ešte niekoľko ďalších strán. Strana Slovensko dosiahla podporu 8,8 %, KDH získalo 7,8 %, Republika 7,3 % a SaS 7,2 %. Pod hranicu zvoliteľnosti by sa dostali Demokrati, ktorí získali podporu 4,5 %, SNS s 4,2 %, Maďarská aliancia s 3,5 % a Sme rodina s 3,0 %.

chart visualization chart visualization ​

