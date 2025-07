Pozri si prehľad zdražovania a daní, ktoré zvyšujú tvoje výdavky v roku 2025.

Ceny na Slovensku v posledných mesiacoch raketovo stúpajú. Spotrebitelia to pocítili nielen v obchodoch, ale aj pri cestovaní, stravovaní, dokonca aj pri poštových službách. Viaceré nové dane a úpravy taríf spôsobili, že aj bežný nákup alebo cesta do práce sú dnes citeľne drahšie ako na začiatku roka. Zhrnuli sme, čo konkrétne zdraželo a o koľko si Slováci priplatili.

Sladené nápoje

Od januára 2025 platí nová spotrebná daň na sladené nápoje, ktorá výrazne zvýšila ich ceny. Bežné malinovky zdraželi o 24 % hneď v januári, v máji už boli o 41 % drahšie ako pred Vianocami. Sirupy stúpli o 36 %, energetické nápoje o 14 %.

Daň má okrem fiškálneho efektu aj zdravotný rozmer – má motivovať k menšej konzumácii sladkých nápojov. Týka sa aj sirupov a práškov, kde je zdanenie ešte výraznejšie.

Tabakové výrobky

Od júla 2025 sa výrazne zvýšili ceny alternatívnych tabakových výrobkov. Náplne do elektronických cigariet, nikotínové vrecúška či žuvací tabak zdraželi približne o 1 až 1,50 eur za balenie. Dôvodom je rozšírenie spotrebnej dane aj na produkty, ktoré boli doteraz menej zdaňované než klasické cigarety, informujú tvnoviny.sk.

Ide o súčasť konsolidačného balíka vlády, ktorého cieľom je zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu, no v praxi to znamená citeľný zásah do výdavkov fajčiarov — najmä tých, ktorí prešli na takzvané menej škodlivé alternatívy.

Zatiaľ čo klasické cigarety a sypaný tabak zostávajú bez zmeny a ich ceny ostanú stabilné minimálne do februára 2026, daňový posun v oblasti alternatív už má reálny dopad na spotrebiteľské správanie. Mnohí užívatelia si v predstihu nakupovali zásoby, aby sa zvýšeniu cien vyhli, no od júla sa dopredali posledné lacnejšie balenia a nové ceny sú už naplno v platnosti.

Medzitým však Európska únia pripravuje ešte radikálnejší návrh — plánuje zdvojnásobiť minimálnu daň z tabaku v celej EÚ. V praxi by to mohlo znamenať, že krabička cigariet, ktorá dnes stojí okolo 5 – 6 eur, by mohla v najbližších rokoch zdražieť až na 12 alebo 13 eur. Tento návrh je súčasťou širšej stratégie na znižovanie fajčenia a zlepšenie verejného zdravia, no jeho dopady na peňaženky Slovákov budú výrazné, najmä ak návrh prejde bez úprav, informuje o tom web SME.