Podľa ministra Migaľa medzi žiadateľmi figurovali schránkové firmy a subjekty s nedoplatkami.

50 miliónov eur z Plánu obnovy je podľa ministra investícií Samuela Migaľa v ohrození pre zle nastavenú výzvu na podporu digitalizácie.

Rezort pri kontrole objavil viaceré vážne nedostatky a podozrivé firmy, preto sa rozhodol výzvu zrušiť.

Citát: „Čo sa týka tejto samotnej výzvy, tak sme objavili minimálne podozrivé spoločnosti, ktoré majú, či už žiadneho zamestnanca alebo možno jedného alebo dvoch, či už sa javia ako schránkové firmy alebo sú to spoločnosti, ktoré majú povedzme nedoplatky voči štátu. Nemôžeme sa podpísať pod to, aby MIRRI dalo státisícové, možno miliónové dotácie na to, aby tieto peniaze z plánu obnovy odtiekli. Preto sme sa rozhodli pristúpiť k možno radikálnemu kroku a túto výzvu zrušiť. Bohužiaľ, je tam možno aj mnoho dobrých projektov, ktoré naozaj sú kvalitné a pomohli by Slovensku v rámci zlepšenia digitalizácie,“ povedal Migaľ.

Širší kontext: Výzva bola súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR a mala rozdelené prostriedky vo výške 50 miliónov eur. Kritiku za zrušenie výzvy vyslovil opozičný poslanec Ján Hargaš (PS), podľa ktorého sa ohrozili dôležité inovačné projekty.

Ministerstvo však tvrdí, že pod jeho vedením bude rozdeľovanie peňazí transparentné a dôkladne preverované.

Štátny tajomník Radoslav Štefánek upozornil, že sa pripravujú nové mechanizmy a alternatívne výzvy, ktoré umožnia efektívne rozdelenie prostriedkov. Pripomenul tiež, že treba myslieť aj na dlhodobé financovanie prevádzky digitalizačných projektov zo štátneho rozpočtu.