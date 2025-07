Zelenskyj pristúpil minulý týždeň k rozsiahlej reorganizácii vlády.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vymenoval v pondelok dovedna 16 nových veľvyslancov. Oznámil to na platforme Telegram po stretnutí s ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom. Vzniknú tiež nové ukrajinské konzuláty, jeden z nich aj na Slovensku.



Cieľom zmien v ukrajinskej politike, vrátane nedávnej reorganizácie vládneho kabinetu i najvyšších diplomatických postov, je podľa agentúry Reuters snaha upevniť vzťahy s Washingtonom a naopak, medzinárodne viac izolovať Rusko.



Novovymenovanými sú ukrajinskí veľvyslanci vo viacerých členských štátoch Severoatlantickej aliancie, a to v Belgicku, Kanade, Estónsku a Španielsku. Noví sú aj ambasádori v Japonsku, Juhoafrickej republike a Spojených arabských emirátoch.

Ukrajina musí „odolať“ úderom Ruska



Zelenského kancelária zverejnila vyjadrenia prezidenta adresované novým najvyšším diplomatom. Píše sa v nich, že veľvyslanci musia podporovať „všetko, čo Rusku spôsobí bolesť“ za jeho inváziu. „Hoci sa obsah našich vzťahov s Amerikou po zmene tamojšej administratívy zmenil, cieľ zostáva rovnaký: Ukrajina musí odolať úderom Ruska,“ povedal ukrajinský prezident.



Zelenskyj pristúpil minulý týždeň k rozsiahlej reorganizácii vlády, ktorej vedením poveril 39-ročnú Juliju Svyrydenkovú. Tá predtým pôsobila ako ministerka hospodárstva a v USA je dobre známa - aj z vyjednávania o nerastnej dohode. Novou veľvyslankyňou v USA sa zároveň stala dovtedajšia ministerka spravodlivosti Oľha Stefanyšinová.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha okrem toho v pondelok informoval, že Kyjev plánuje do konca roka 2025 otvoriť nové veľvyslanectvá v Dominikánskej republike, Ekvádore, Paname a Uruguaji, ako aj zriadiť viac ako desať nových konzulárnych úradov, informuje TASR podľa správy agentúry Ukrinform citujúcej z vyhlásenia ukrajinského rezortu diplomacie.

Konzuláty pribudnú do konca roka



Nové konzuláty majú podľa jeho slov pribudnúť do konca roka v mnohých krajinách, vrátane Rumunska, Iraku, Talianska, Nemecka a Slovenska, pričom vo Francúzsku a Poľsku by mali vzniknúť až dva nové konzuláty. Okrem toho sa zvýši status už existujúcich ukrajinských konzulátov v tureckej Antalyi a poľskom Gdansku, a to na generálne konzuláty.



Ukrajina zároveň podľa Sybihu zníži svoju diplomatickú prítomnosť na Kube, z ktorej časť diplomatov prerozdelí do iných krajín v tomto regióne, kde Kyjev svoju prítomnosť naopak posilní.

