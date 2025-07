Trump v pondelok potvrdil dohodu o dodávkach zbraní v hodnote niekoľkých miliárd dolárov na Ukrajinu prostredníctvom NATO.

Americký prezident Donald Trump sa počas telefonátu 4. júla opýtal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, či by Ukrajina mohla zasiahnuť Moskvu, ak by jej Spojené štáty dodali zbrane s dlhým doletom. Informoval o tom denník Financial Times s odvolaním sa na dve nemenované osoby oboznámené s obsahom rozhovoru.

Podľa Washington Post sa Trump pýtal, prečo Ukrajina ešte nezaútočila na ruské hlavné mesto. Zelenskyj údajne odpovedal, že takýto útok by bol možný, ak by USA poskytli potrebné zbrane.

Ukrajina môže dostať účinné zbrane

Trump podľa zdrojov zvažuje povolenie Ukrajine použiť niektoré už dodané rakety ATACMS na plný dolet 300 km. Americký prezident pôvodne zvažoval, že Ukrajine dodá aj riadené rakety dlhého doletu Tomahawk ako spôsob nátlaku na Rusko.



Trump v pondelok potvrdil dohodu o dodávkach zbraní v hodnote niekoľkých miliárd dolárov na Ukrajinu prostredníctvom NATO, za ktoré podľa neho zaplatia európski spojenci Kyjeva.

Súčasťou dodávok budú systémy protivzdušnej obrany Patriot, rakety i ďalšia munícia. Zároveň vyjadril nespokojnosť so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a varoval Rusko, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jej obchodných partnerov stopercentné sekundárne clá.

