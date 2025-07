Aj v roku 2025 môžu tisíce zamestnancov požiadať o príspevok na rekreáciu.

Od roku 2025 budú mať zamestnanci aj naďalej možnosť získať príspevok na rekreáciu, no platia preň jasné pravidlá. Nárok vzniká len tým, ktorí pracujú vo firme s aspoň 50 zamestnancami a u toho istého zamestnávateľa odpracovali nepretržite minimálne dva roky.

Príspevok nezískajú automaticky, ale zamestnanci oň musia požiadať.

Ak podmienky spĺňajú, môžu získať preplatenie 55 % nákladov na dovolenku na Slovensku, najviac však 275 eur ročne.

Širší kontext: Príspevok sa dá využiť na ubytovanie s minimálne dvoma nocami a služby spojené s rekreáciou. Ide o stravovanie, wellness, skipasy či kúpele. Novinkou od januára je, že oprávneným výdavkom sa môže stať aj pobyt rodiča zamestnanca, a to aj vtedy, ak sa ho zamestnanec osobne nezúčastní. Stačí, ak preukáže, že rodičovi pobyt preplatil. Príspevok sa dá čerpať aj viackrát do roka, no celkový súčet nesmie prekročiť 275 eur.

Zamestnávatelia môžu poskytnúť príspevok dvomi spôsobmi – buď cez rekreačný poukaz, alebo ako refundáciu po predložení dokladov. Ak ide o poukaz, využiteľný je len u vybraných poskytovateľov na Slovensku. Ak ide o refundáciu, zamestnanec musí doklad predložiť do 30 dní od skončenia rekreácie a uviesť aj mená osôb, ktoré sa pobytu zúčastnili, ak ide o rodinný pobyt.

