Taliansky ostrov Sardínia aj za uplynulých 24 hodín bojoval s rozsiahlymi požiarmi. Najhoršia situácia bola v obci Villasimius na juhu ostrova, kde sa plamene medzičasom dostali do blízkosti pláže, informuje agentúra APA.



Požiar takmer úplne zablokoval únikové trasy pre dovolenkárov. Ich evakuáciu po mori zas skomplikoval silný vietor mistrál. Hasiči preto nasadili na evakuácie vrtuľník.



Mnohí dovolenkári sa snažili dostať k svojim autám, mnohé z nich však už požiar zničil. Pri samotnom hasení pomáhali aj dve helikoptéry, na zemi zas s plameňmi bojovali dva hasičské tímy.

🚨Beach Evacuation by Sea After Wildfire Erupts in Sardinia, Italy.



A sudden wildfire broke out near the shoreline, causing panic among beachgoers.



The fire spread quickly, blocking escape routes.



102 people, including 12 children, were evacuated by sea. pic.twitter.com/UM1qNU3qHX