Citát: „Polícia vyšetruje motív. Zatiaľ to považujeme za masovú streľbu,“ oznámilo vedenie polície vo štvrti Bang Sue, kde k streľbe došlo.



Širší kontext: K útoku došlo na trhu Or Tor Kor, neďaleko trhoviska Čatučak, ktorý je hlavnou turistickou destináciou v Bangkoku a každý víkend sa zapĺňa návštevníkmi.

Masové streľby nie sú v Thajsku nezvyčajné, pretože strelné zbrane sa dajú získať pomerne ľahko kvôli laxnému presadzovaniu kontroly zbraní, konštatuje AFP.

A gunman opened fire at Bangkok’s Or To Ko market on Monday, killing 5 people—4 security guards and a woman—before taking his own life, police said. The market is known for selling local produce. Authorities confirmed the total death toll stands at six. pic.twitter.com/ahfMdddoFc