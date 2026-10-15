Slovensko zakáže zavádzajúce praktiky obchodníkov: Končí spomaľovanie mobilov aj tichý nátlak
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dnes 15. októbra 2026 o 13:47
Čas čítania 2:43

Slovensko zakáže zavádzajúce praktiky obchodníkov: Končí spomaľovanie mobilov aj tichý nátlak

Karin Ondrušová
Karin Ondrušová
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Slovensko zakáže zavádzajúce praktiky obchodníkov: Končí spomaľovanie mobilov aj tichý nátlak
Zdroj: PickPik

Pozri sa, čo všetko si po novom zákazníci vymôžu a ako získaš peniaze späť, ak teba alebo tvoju peňaženku predajca oklamal.

Mobil sa po aktualizácii zasekáva, tlačiareň žiada novú náplň a údajne opraviteľný spotrebič skončí v odpade? S tým by mal byť po novom koniec. Od 27. septembra 2026 platia na Slovensku nové zákazy, ktoré chránia spotrebiteľov pred konkrétnymi praktikami spojenými s predčasným zastarávaním.

Aktualizácia nesmie skrývať nepríjemné prekvapenie

Novela č. 310/2025 Z. z. doplnila zákon o ochrane spotrebiteľa o praktiky, ktoré sa vždy považujú za nekalé. Príslušné zákazy sú účinné od 27. septembra 2026. Neznamenajú, že každý pokazený výrobok automaticky porušuje zákon. Mieria však na konkrétne konanie obchodníkov, napríklad klamanie o životnosti či zamlčanie následkov aktualizácie.

Predstav si, že aktualizácia zhorší fungovanie určitého modelu telefónu, no pri jej ponuke sa o tom nedozvieš. Zákon výslovne zakazuje zamlčať informáciu, že aktualizácia softvéru alebo funkcií bude mať negatívny vplyv na fungovanie zariadenia či používanie digitálneho obsahu alebo služby. Týka sa to aj bezpečnostných aktualizácií.

 

Samotné spomalenie však ešte nedokazuje nekalú praktiku. Treba zistiť, či ho spôsobila aktualizácia a aké informácie ti zatajili. Rozdiel je medzi pocitom, že mobil funguje horšie, a doloženým problémom, o ktorom si nedostal potrebné upozornenie.

Ďalší zákaz rieši situáciu, keď aktualizácia iba vylepšuje funkcie, ale obchodník ju prezentuje ako potrebnú na zachovanie súladu produktu so zákonnými požiadavkami. Nový vzhľad menu tak nemôže vydávať za nevyhnutnú aktualizáciu, ak v skutočnosti ide iba o funkčné vylepšenie.

Mobil
Zdroj: StockSnap

Lacnejší mobil nemusí byť výhodnejší

Predstav si, že vyberáš medzi dvoma mobilmi. Jeden je lacnejší, no výrobca mu sľubuje potrebné aktualizácie už len rok. Druhý ich má dostávať ešte niekoľko rokov. Aj táto informácia môže rozhodnúť, či sa ti úspora pri nákupe oplatí.

 

Novela preto rozširuje aj informačné povinnosti: obchodník ti má pred kúpou oznámiť minimálnu dobu poskytovania bezplatných aktualizácií vrátane bezpečnostných, ktoré sú potrebné na zachovanie súladu zariadenia so zákonnými požiadavkami. Platí to, ak mu túto informáciu sprístupnil výrobca, dovozca alebo príslušný poskytovateľ. Pri porovnávaní mobilov sa preto oplatí sledovať aj to, dokedy majú podporu garantovanú, nielen fotoaparát, pamäť a cenu.

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