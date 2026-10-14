Moskva zároveň tvrdí, že počas noci zostrelila 902 ukrajinských dronov.
Ruské nočné útoky na Ukrajinu si vyžiadali najmenej šesť obetí a spôsobili výpadky elektriny v Kyjeve. Útoky zasiahli energetickú infraštruktúru hlavného mesta a narušili aj dodávky vody.
Kyjev zasiahol masívny raketový útok
V Kyjeve zahynuli traja ľudia. Starosta Vitalij Kličko uviedol, že ruská armáda zaútočila balistickými raketami na energetické zariadenia v meste a jeho okolí. Obyvatelia viacerých častí metropoly zostali bez elektriny.
Ďalšie dve obete a šesť zranených hlásia z Dnepropetrovskej oblasti, jedna osoba zahynula v Záporožskej oblasti. Útoky zasiahli aj ďalšie ukrajinské regióny.
Rusko hlási zostrelenie viac ako 900 dronov
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že počas noci zostrelilo 902 ukrajinských dronov v 20 regiónoch, z toho 180 v okolí Moskvy.
Ukrajinský dronový útok si podľa ruských úradov vyžiadal aj najmenej jednu obeť v meste Balakovo v Saratovskej oblasti.