Rusko odmieta 60-dňové prímerie s Ukrajinou. Putin je pripravený zastaviť útoky len v deň prezidentských volieb
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TASR
dnes 12. októbra 2026 o 16:21
Čas čítania 0:30

Rusko odmieta 60-dňové prímerie s Ukrajinou. Putin je pripravený zastaviť útoky len v deň prezidentských volieb

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Rusko odmieta 60-dňové prímerie s Ukrajinou. Putin je pripravený zastaviť útoky len v deň prezidentských volieb
Zdroj: TASR/AP

Moskva tvrdí, že Kyjev chce dlhšiu prestávku využiť na posilnenie svojich vojenských síl.

Rusko je ochotné zastaviť útoky na Ukrajinu iba počas dňa, keď by sa konali prezidentské voľby. Vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že prezident Vladimir Putin by bol pripravený vydať príslušný rozkaz.

Kremeľ zároveň odmietol návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na 60-dňové prímerie, ktoré by umožnilo zorganizovať voľby. Podľa Peskova chce Kyjev prestávku v bojoch využiť na zotavenie svojich síl a následné pokračovanie vo vojne. Moskva tvrdí, že má záujem iba o celkovú mierovú dohodu.

Zelenskyj prišiel s návrhom po tom, ako americký prezident Donald Trump vyhlásil, že nastal čas na výmenu ukrajinského prezidenta. Zelenskyj reagoval, že o tom, kto bude stáť na čele krajiny, môžu rozhodnúť iba ukrajinskí voliči.

Trump zároveň kritizoval ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie, ktoré podľa neho prispievajú k vysokým cenám pohonných látok.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP
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