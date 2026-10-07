Štát popri koľajach zafinancuje polovičné cestovné aj v prímestských autobusoch a mestskej hromadnej doprave.
Štát predlžuje opatrenie, ktoré má ľudí priviesť do verejnej dopravy. Po rokovaní na rezorte dopravy premiér Robert Fico vyhlásil za hotovú vec, že 50-percentné zľavy na lístky národného dopravcu ZSSK budú pokračovať aj v novembri. Ak sa systém osvedčí, vláda nevylučuje ich potiahnutie do decembra či dokonca do nasledujúceho roka, píše Denník N.
Rovnakú dotáciu dostanú aj vyššie územné celky a krajské mestá na pokrytie polovičných zliav v prímestských autobusoch a MHD. Celé opatrenie ukrojí zo štátneho rozpočtu približne 18 miliónov eur mesačne. Tretina z tejto sumy putuje na železnice, zatiaľ čo zvyšné dve tretiny vykrývajú cestnú verejnú dopravu.
Nápor cestujúcich aj technické zlyhania
Vláda si pochvaľuje vyššiu vyťaženosť spojov. Podľa zverejnených čísiel odviezli železnice 5. októbra minulého roka 42-tisíc ľudí, zatiaľ čo v rovnaký deň tohto roka to bolo až 52-tisíc cestujúcich. Hoci medziročný posun čiastočne ovplyvnil fakt, že vlani išlo o nedeľu a teraz o pondelok, vyšší záujem sa podľa Fica potvrdzuje aj v iných dňoch.
Nárast cestujúcich však zároveň vytvára tlak na často zastaranú železničnú infraštruktúru. Príkladom je kľúčový uzol v Žiline, kde je už približne týždeň po požiari výrazne obmedzená plynulosť premávky.
DPH na palivá zostane nedotknutá
Kým pri hromadnej doprave štát dotácie navyšuje, vodiči na čerpacích staniciach úľavy očakávať nemôžu. Premiér opätovne zmietol zo stola návrhy na dočasné zníženie DPH či spotrebných daní z pohonných látok. Ako nerentabilný príklad spomenul aj minuloročné osekávanie DPH na potraviny na 19 percent, čo podľa neho v praxi nefungovalo a išlo len o „vyhodené peniaze“.