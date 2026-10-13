Od mája prešiel Trenčiansky samosprávny kraj na nový systém taktovej autobusovej dopravy. Kým župa hovorí o náraste cestujúcich, pre stovky ľudí na kopaniciach v okolí Nového Mesta nad Váhom sa každodenné dochádzanie zmenilo na skúšku trpezlivosti.
Zaviesť na linkách pravidelné intervaly po vzore vyspelých európskych regiónov a zladiť autobusy s vlakmi. S touto víziou spustil Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) od 1. mája reformu prímestskej autobusovej dopravy. Na papieri vyzeral model taktovej dopravy s odchodmi každých 30, 45 či 60 minút prehľadne a moderne.
Realita všedných dní, najmä na myjavských a novomestských kopaniciach, však narazila na tvrdý odpor verejnosti. Pre ľudí dochádzajúcich za prácou na zmeny, žiakov stredných škôl a seniorov dochádzajúcich k lekárom sa autobusová novinka stala zdrojom každodenného stresu.
Hodinové čakania a jazda „na jednej nohe“
Nespokojnosť naprieč regiónom pretavili obyvatelia do petície za návrat k pôvodným grafikonom, pod ktorú sa podpísalo viac ako 1 500 ľudí, informovala STVR. Sťažovali sa na zrušené priame spoje, nutnosť neustáleho prestupovania a nelogické časové polohy liniek.
„Cestovanie vlakmi a autobusmi je čím ďalej, tým viac neúnosné. Oberá ľudí o trpezlivosť, pretože spoje na seba nenadväzujú,“ hovorí 59-ročná Zuzana zo Starej Turej.
Pri presadaní z autobusu na vlak podľa nej nastáva chaos. „Autobus vám ujde spred nosa alebo odíde o pár minút skôr, než príde vlak do stanice. Potom čakáte hodinu na ďalší. Spoje, ktoré fungovali, zrušili alebo spojili do jedného, ktorý vymetie všetky osady a kopanice. Človek sa namiesto 20 minút vezie 50 v preplnenom autobuse, kde stojí na jednej nohe a lapá po kyslíku. Čo nastane? Ľudia presadnú do áut, málokto má dnes čas trčať po staniciach dve hodiny denne,“ dodáva rozhorčene.
Podobnú skúsenosť opisuje aj 30-ročná Erika z obce Bzince pod Javorinou, ktorá vlakmi a autobusmi cestuje pravidelne. „Po úprave grafikonu tieto spoje na seba absolútne nenadväzujú. Pri meškaní vlaku, ktoré je u nás skôr pravidlom ako výnimkou, častokrát nestihnem autobus, na ktorý by som inak čakala dvadsať minút. Opakovane tak musím čakať aj 45 minút – a nielen ja. Následne ide autobus, ktorý nejde priamo, ale cez všetky dediny, čo cestu predĺži na dvojnásobok. Vlaky aj autobusy sú preplnené, komfort je minimálny. Tieto spoje by mali byť nastavené tak, aby na seba nadväzovali a aby na seba čakali,“ upozorňuje.
Návrat starého systému by stál 2,5 milióna eur
Vedenie kraja a odborníci na dopravu však rázne odmietajú, že by projekt zlyhal. Trenčiansky župan Jaroslav Baška pre STVR upozornil, že krok späť nie je reálny ani ekonomicky udržateľný – vrátenie pôvodných cestovných poriadkov by si podľa neho vyžiadalo približne 2,5 milióna eur.
V odľahlejších častiach, ako je obec Lubina, chce kraj problémy s chýbajúcimi spojmi riešiť alternatívne – napríklad obecným sedemmiestnym autom. „Keď chcú ísť ľudia do nemocnice v Novom Meste nad Váhom alebo na Myjavu, dodávka ich môže priviezť k nadväzujúcemu prípoju,“ uviedol Baška.
Kandidátka na trenčiansku županku Natália Svítková je však za zachovanie aj málo využívaných spojov. „Župa nevie zabezpečiť do každého mesta rovnaké spoje a práve obce, ktoré sú vzdialenejšie od miest, potrebujú mať zachovanú fungujúcu prímestskú autobusovú dopravu,“ uviedla v JOJ24. Svítková hovorí, že sa na každý prípad plánuje pozrieť individuálne a zefektívniť dopravu v kraji tak, aby obyvatelia neprišli o spojenie aj do odľahlejších častí.
Miestni v regióne však poukazujú aj na paradoxné situácie – napríklad pri letnom zatvorení pošty v Bzinciach pod Javorinou museli pre zásielky cestovať do Moravského Lieskového, čo pri absencii priamych spojov znamenalo komplikované prestupovanie a neúmernú stratu času.
Župa zmeny bráni, počet cestujúcich narástol
Trenčiansky samosprávny kraj na kritiku reaguje tým, že sa opiera o tvrdé dáta z predaja cestovných lístkov, nie o emócie na sociálnych sieťach. Zastupiteľstvo TSK petíciu vyše 1 500 nespokojných občanov oficiálne prerokovalo na zasadnutí už 6. júla.
„Župa požiadavkám petície už čiastočne vyhovela, a to najmä formou obnovenia najviac žiadaných školských spojov do miestnych častí Bziniec pod Javorinou a Lubiny. V spolupráci s organizátorom dopravy IDS PLUS sme od 1. septembra zapracovali aj ďalšie podnety, najmä vo vzťahu k školským a robotníckym spojom. Tie po novom prichádzajú do priemyselných areálov a k školám s väčším predstihom pred začiatkom pracovnej zmeny či vyučovania,“ uviedla pre Refresher hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Lenka Kukučková.
Župa zdôraznila, že nový model prilákal do autobusov viac ľudí. „Po spustení taktovej dopravy v regióne prišlo k nárastu počtu cestujúcich o 4 percentá. Tento nárast vychádza z porovnania pracovných dní počas školského roka,“ argumentuje kraj, ktorý považuje súčasné nastavenie za vhodné a žiadne zásadné zmeny v najbližších mesiacoch nechystá.
Výluky sa skončili, prípoje na Považan majú fungovať
Kľúčovým argumentom nespokojných cestujúcich bolo rozpadnuté prepojenie medzi regionálnymi autobusmi a vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Kraj vysvetľuje, že práve synchronizácia s vlakovou dopravou, ktorá jazdí v takte už od roku 2012, bola hlavným dôvodom premeny autobusových liniek.
„Cestujúci majú k dispozícii pravidelne sa opakujúce nadväznosti na vlaky počas celého dňa. K obmedzeniu spojenia sme pristupovali iba v ojedinelých prípadoch na trasách, ktoré boli dlhodobo slabo využívané – často išlo len o jedného či dvoch cestujúcich na jeden spoj. Verejná doprava je hromadná a dotovať takto riedko využívané spoje už nebolo ekonomicky možné,“ vysvetľuje župa.
Čo sa týka samotných prestupov na železnicu, komplikácie boli podľa kraja zapríčinené externými faktormi na trati. „Nadväznosti na vlaky boli narušené dočasne z dôvodu obmedzenia železničnej dopravy počas modernizácie úseku Bratislava – Leopoldov. Táto modernizácia je už dokončená a od 1. septembra sú všetky nadväznosti medzi modrými regionálnymi autobusmi a rýchlikmi Považan obnovené,“ ubezpečuje TSK.
Súboj medzi „tabuľkovým úspechom“ a každodennou praxou cestujúcich v Trenčianskom kraji tak nateraz zostáva otvorený. Hoci župa preukazuje efektivitu číslami a drobné ústupky urobila, pre obyvateľov z odľahlejších obcí zostáva nová realita prímestskej dopravy dôvodom na neustále prehodnocovanie, či sa im verejná doprava vôbec ešte oplatí.