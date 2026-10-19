O návrhu má súd rozhodnúť do siedmich dní.
Okresná prokuratúra Čadca navrhla, aby 13-ročného chlapca podozrivého z útoku nožom na základnej škole v Staškove dočasne umiestnili do zariadenia. Návrh podala v piatok (16. októbra) na súd, ktorý o ňom musí rozhodnúť najneskôr do siedmich dní.
Tragický útok sa odohral 29. septembra. Na mieste zomrela 61-ročná učiteľka a 1. októbra podľahla zraneniam aj žiačka školy. Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak ôsmeho ročníka.
Polícia vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy, čiastočne dokonanej a čiastočne v štádiu pokusu. Podozrivý chlapec však vzhľadom na svoj vek nie je trestne zodpovedný. Po útoku bol hospitalizovaný na psychiatrii. Súd mu môže nariadiť ochrannú výchovu.
Vyšetrovatelia zároveň preverujú postup polície, ktorá päť dní pred tragédiou prijala oznámenie o inom incidente v škole.