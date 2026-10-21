Septembrová remíza medzi najsilnejšou opozičnou a vládnou stranou sa pomaly prelieva aj do októbrového prieskumu.
Po septembrovej remíze, kedy mali obaja rivali zhodne 17,3 percenta, prichádza na slovenskej politickej scéne zmena lídra. Októbrové meranie agentúry Focus pre projekt 360tku ukazuje, že Progresívne Slovensko Michala Šimečku si mierne polepšilo na 17,4 %, zatiaľ čo Smer-SD Roberta Fica zaznamenal drobný pokles na 17,0 %.
Hoci ide o tesný rozdiel na úrovni štatistickej odchýlky, psychologickú výhodu v súboji o prvé miesto preberajú progresívci.
Skokan Matovič, pád SaS a rastúci Demokrati
Tretia priečka naďalej patrí mimoparlamentnému hnutiu Republika Milana Uhríka, ktoré však medzimesačne stratilo viac ako percento a kleslo na 11,3 % (v septembri malo 12,4 %). Naopak, výrazný rast zaznamenalo Hnutie Slovensko na čele s Igorom Matovičom, ktoré vyskočilo na 9,7 % (oproti 8,9 % v septembri).
Hlas-SD pod vedením Matúša Šutaja Eštoka vykazuje stabilnú podporu na úrovni 8,5 % (september: 8,4 %). KDH Milana Majerského si drží stabilné jadro voličov so ziskom 6,4 %. SaS Branislava Gröhlinga utrpela citeľnú stratu – padla zo septembrových 7,5 % na aktuálnych 6,3 %. Demokrati Jaroslava Naďa si naopak udržiavajú stúpajúci trend a pohodlne prekročili päťpercentnú hranicu s výsledkom 5,8 % (nárast z 5,0 %).
Kto by zostal pred bránami parlamentu?
Zásadným zistením prieskumu je pokračujúci prepad najmenšieho koaličného partnera. Vládna SNS Andreja Danka klesla na 3,5 % (zo septembrových 4,0 %) a poslanecké mandáty by vôbec nezískala.
Mimo Národnej rady SR by skončila aj Maďarská aliancia (4,4 %), Sme rodina Borisa Kollára (4,3 %), strana Právo na pravdu Zoroslava Kollára (2,7 %), Za ľudí Veroniky Remišovej (1,1 %) či projekt Rudolfa Huliaka Strana vidieka (1,0 %).
Vládna koalícia bez väčšiny, Matovič jazýčkom na váhach
Prepočet mandátov od agentúry Focus ukazuje, že súčasná vládna garnitúra čelí vážnej mocenskej kríze.
Smer-SD a Hlas-SD by mali spoločne iba 46 zákonodarcov. Aj keby k sebe pribrali mimoparlamentnú Republiku (21 kresiel), ich spojenectvo by dosiahlo len 67 mandátov, čo na potrebnú 76-hlasnú väčšinu ani zďaleka nestačí.
Na opačnej strane spektra by štvorica PS, SaS, KDH a Demokrati obsadila 65 kresiel. Ak by sa do rokovaní zapojilo aj Hnutie Slovensko so svojimi 18 poslancami, takáto široká protificovská koalícia by v parlamente disponovala komfortnou väčšinou 83 hlasov. Igor Matovič by tak opäť držal v rukách kľúč od zostavovania budúcej vlády.
Zber dát prebiehal v dňoch 12. až 19. októbra 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 017 respondentov formou osobných a online dotazníkov. K volebným urnám by nešlo 13,7 % opýtaných a 12,8 % nevedelo uviesť svoju preferenciu.