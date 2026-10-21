Maďarskom otriasa bezprecedentný politicko-ekonomický škandál.
Bývalého guvernéra Maďarskej národnej banky (MNB) Györgya Matolcsyho zadržali vyšetrovatelia v stredu ráno pre podozrenie zo závažného hospodárskeho podvodu a falšovania listín. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Prokuratúra vykonáva koordinované zásahy v rámci vyšetrovania porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, ktoré nadväzuje na trestné oznámenia nového vedenia MNB.
Prípadom sa zaoberá aj parlamentný vyšetrovací výbor, pred ktorým politici vládnej strany Fidesz popreli vedomosť o nezrovnalostiach okolo nadácií centrálnej banky.
Súčasný guvernér Mihály Varga odovzdal výboru tisíce strán dokumentov a vyšetrovacie orgány v najbližších hodinách rozhodnú o ďalšom postupe.
V maďarských médiách sa objavili podozrenia prepojené s jeho rodinou. Exguvernérov syn Ádám Matolcsy si podľa zistení investigatívnych novinárov začal hromadne prepisovať a prevážať luxusný majetok do Dubaja v čase, keď sa okolo aktivít a nadácií centrálnej banky stupňovalo vyšetrovanie.