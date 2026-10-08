Maďarský premiér Péter Magyar ohlásil rozsiahlu daňovú reformu.
Maďarský kabinet sa chystá priložiť ruku k daňovej reforme. Podľa premiéra Pétera Magyara sa zmeny najviac dotknú ľudí na samotnom vrchole príjmového rebríčka. Od 1. januára 2027 má začať platiť nová majetková daň pre najbohatších obyvateľov.
Týkať sa bude každého, koho celkový majetok presiahne hranicu jednej miliardy forintov (približne 2,7 milióna eur). Z hodnoty nad túto sumu zaplatia štátu ročne jedno percento. Pri obzvlášť veľkých majetkoch nad 100 miliárd forintov (cez 270 miliónov eur) sa sadzba zvýši na 1,5 percenta.
Do celkového majetku sa pritom započíta všetko:
- nehnuteľnosti doma aj v zahraničí,
- investície na cudzích trhoch,
- financie uložené v správcovských fondoch.
Podľa predsedu vlády tak pokusy o ukrývanie peňazí v zahraničných štruktúrach stratia zmysel. Popri zdanení bohatých chce štát zrušiť aj dlhoročné daňové úľavy pre profesionálnych futbalistov či iných športovcov. Naopak, malí podnikatelia sa dočkajú rozšírenia obľúbenej paušálnej dane KATA. Všetky návrhy najprv prejdú verejnou diskusiou.
Opozícia varuje pred rušením pracovných miest
Chystané zmeny okamžite narazili na odpor opozičnej strany Fidesz. Tá akékoľvek zvyšovanie daňového zaťaženia rázne odmieta a tvrdí, že vládnuca strana priviedla maďarské hospodárstvo po šiestich mesiacoch do slepej uličky a teraz narýchlo hľadá peniaze.
Zástupcovia Fideszu zdôrazňujú, že krajina potrebuje skôr znižovanie daní, ktoré stimuluje tvorbu nových pracovných miest, zatiaľ čo vyššie daňové zaťaženie so sebou nesie riziko prepúšťania a útlmu ekonomiky.