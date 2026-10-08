Boháčom zoberú jedno percento, futbalistom zrušia výhody. Maďarsko chystá novú daň pre miliardárov
0
0
0
Daniel Zbudila
dnes 8. októbra 2026 o 19:15
Čas čítania 0:51

Boháčom zoberú jedno percento, futbalistom zrušia výhody. Maďarsko chystá novú daň pre miliardárov

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Boháčom zoberú jedno percento, futbalistom zrušia výhody. Maďarsko chystá novú daň pre miliardárov
Zdroj: TASR/AP

Maďarský premiér Péter Magyar ohlásil rozsiahlu daňovú reformu.

Maďarský kabinet sa chystá priložiť ruku k daňovej reforme. Podľa premiéra Pétera Magyara sa zmeny najviac dotknú ľudí na samotnom vrchole príjmového rebríčka. Od 1. januára 2027 má začať platiť nová majetková daň pre najbohatších obyvateľov.

Týkať sa bude každého, koho celkový majetok presiahne hranicu jednej miliardy forintov (približne 2,7 milióna eur). Z hodnoty nad túto sumu zaplatia štátu ročne jedno percento. Pri obzvlášť veľkých majetkoch nad 100 miliárd forintov (cez 270 miliónov eur) sa sadzba zvýši na 1,5 percenta.

Do celkového majetku sa pritom započíta všetko:

  • nehnuteľnosti doma aj v zahraničí,
  • investície na cudzích trhoch,
  • financie uložené v správcovských fondoch.

Podľa predsedu vlády tak pokusy o ukrývanie peňazí v zahraničných štruktúrach stratia zmysel. Popri zdanení bohatých chce štát zrušiť aj dlhoročné daňové úľavy pre profesionálnych futbalistov či iných športovcov. Naopak, malí podnikatelia sa dočkajú rozšírenia obľúbenej paušálnej dane KATA. Všetky návrhy najprv prejdú verejnou diskusiou.

Opozícia varuje pred rušením pracovných miest

Chystané zmeny okamžite narazili na odpor opozičnej strany Fidesz. Tá akékoľvek zvyšovanie daňového zaťaženia rázne odmieta a tvrdí, že vládnuca strana priviedla maďarské hospodárstvo po šiestich mesiacoch do slepej uličky a teraz narýchlo hľadá peniaze.

 

Zástupcovia Fideszu zdôrazňujú, že krajina potrebuje skôr znižovanie daní, ktoré stimuluje tvorbu nových pracovných miest, zatiaľ čo vyššie daňové zaťaženie so sebou nesie riziko prepúšťania a útlmu ekonomiky.

1. októbra 2026 o 20:40 Čas čítania 0:46 Slovák čelí v Nemecku obvineniu za tri brutálne vraždy. Obeti odrezal nohy, útočil kladivom Slovák čelí v Nemecku obvineniu za tri brutálne vraždy. Obeti odrezal nohy, útočil kladivom
28. septembra 2026 o 16:48 Čas čítania 0:54 Veľká zmena: EÚ schválila nové pravidlá pre sociálne dávky a prácu v zahraničí Veľká zmena: EÚ schválila nové pravidlá pre sociálne dávky a prácu v zahraničí
2. októbra 2026 o 16:49 Čas čítania 1:15 Európa otvorí masívne núdzové zásoby: Trump a G7 uvoľnia 100 miliónov barelov ropy a nafty Európa otvorí masívne núdzové zásoby: Trump a G7 uvoľnia 100 miliónov barelov ropy a nafty
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/AP
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Péter Magyar
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
dnes o 10:22
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
dnes o 14:03
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
1
dnes o 12:15
Šutaj Eštok oznámil zvyšovanie platov. Policajti dostanú v priemere o 350 eur viac, prilepšia si aj hasiči
Šutaj Eštok oznámil zvyšovanie platov. Policajti dostanú v priemere o 350 eur viac, prilepšia si aj hasiči
pred 2 dňami
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
dnes o 10:22
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
včera o 18:35
Pri Eurovei chcel odfotiť východ slnka, ochranka ho stopla. Fotograf zavolal políciu, nákupné centrum priznalo chybu
Pri Eurovei chcel odfotiť východ slnka, ochranka ho stopla. Fotograf zavolal políciu, nákupné centrum priznalo chybu
pred 2 dňami
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
dnes o 14:03
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
4. 10. 2026 13:57
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
pred 2 dňami
Smrteľný úraz v Dunajskej Strede: Vo fabrike Minit zomrel pri práci 31-ročný zamestnanec
Smrteľný úraz v Dunajskej Strede: Vo fabrike Minit zomrel pri práci 31-ročný zamestnanec
1
pred 2 dňami
Výplaty pôjdu hore: Minimálna mzda v roku 2027 opäť porastie, prilepšia si všetky stupne náročnosti
Výplaty pôjdu hore: Minimálna mzda v roku 2027 opäť porastie, prilepšia si všetky stupne náročnosti
pred 2 dňami
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
2. 10. 2026 11:20
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
Lifestyle news
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
dnes o 09:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
pred 2 dňami
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Zahraničie Všetko
Stopy v byte, zapnuté svetlá aj exkrementy v toalete. Ruské tajné služby strašia fínskych poslancov priamo u nich doma
dnes o 12:33
Stopy v byte, zapnuté svetlá aj exkrementy v toalete. Ruské tajné služby strašia fínskych poslancov priamo u nich doma
Fínskom otriasa škandál, aký krajina vo svojej modernej histórii nezažila.
Západonílsky vírus dorazil k nám. Európa hlási takmer 2 000 prípadov
včera o 20:00
Západonílsky vírus dorazil k nám. Európa hlási takmer 2 000 prípadov
Prežila vlastnú popravu smrtiacou injekciou. Odsúdená Christa Pike sa v nemocnici prebrala a komunikuje
včera o 17:50
Prežila vlastnú popravu smrtiacou injekciou. Odsúdená Christa Pike sa v nemocnici prebrala a komunikuje
Namiesto riadnej izby ju zavreli do skladu. Žena s leukémiou čakala v poľskej nemocnici 46 hodín, domov sa už nevrátila
dnes o 06:33
Namiesto riadnej izby ju zavreli do skladu. Žena s leukémiou čakala v poľskej nemocnici 46 hodín, domov sa už nevrátila
Útok nožom na základnej škole v Poľsku: Len 15-ročný žiak napadol školníčku, jednu osobu museli oživovať
dnes o 10:45
Útok nožom na základnej škole v Poľsku: Len 15-ročný žiak napadol školníčku, jednu osobu museli oživovať
Zrážka s obrovským vorvaňom potopila jachtu: Posádka uviazla na 17 hodín uprostred oceána
včera o 15:35
Zrážka s obrovským vorvaňom potopila jachtu: Posádka uviazla na 17 hodín uprostred oceána
Zahraničie Všetko
Stopy v byte, zapnuté svetlá aj exkrementy v toalete. Ruské tajné služby strašia fínskych poslancov priamo u nich doma
dnes o 12:33
Stopy v byte, zapnuté svetlá aj exkrementy v toalete. Ruské tajné služby strašia fínskych poslancov priamo u nich doma
včera o 20:00
Západonílsky vírus dorazil k nám. Európa hlási takmer 2 000 prípadov
včera o 17:50
Prežila vlastnú popravu smrtiacou injekciou. Odsúdená Christa Pike sa v nemocnici prebrala a komunikuje
Slovensko Všetko
Oxford opäť vládne rebríčku najlepších vysokých škôl. Z našich vyniká Univerzita Komenského
dnes o 11:05
Oxford opäť vládne rebríčku najlepších vysokých škôl. Z našich vyniká Univerzita Komenského
dnes o 11:49
Podvodníci skúšajú nový trik s hlasovými správami. Jediná príloha ich môže priviesť k tvojim heslám
1
dnes o 12:15
Šutaj Eštok oznámil zvyšovanie platov. Policajti dostanú v priemere o 350 eur viac, prilepšia si aj hasiči
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Popravia Christu Pike znovu?
pred 3 hodinami
Popravia Christu Pike znovu?
Mala byť prvou popravenou ženou po 200 rokoch Stala sa prvou, ktorá prežila dve smrteľné injekcie
Rozsiahly požiar v Báhoni pri Pezinku zasiahol štyri stavby. Hasiči zasahovali nadránom, škody dosiahli 200-tisíc eur
dnes o 15:20
Rozsiahly požiar v Báhoni pri Pezinku zasiahol štyri stavby. Hasiči zasahovali nadránom, škody dosiahli 200-tisíc eur
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
dnes o 10:22
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
Správy z Balkánu, ktoré ťa možno prekvapia
dnes o 13:43
Správy z Balkánu, ktoré ťa možno prekvapia
Analytik o vládnom balíku proti drahým palivám: „Na konečnú cenu to nebude mať takmer žiadny vplyv.“
dnes o 09:43
Analytik o vládnom balíku proti drahým palivám: „Na konečnú cenu to nebude mať takmer žiadny vplyv.“
Viac