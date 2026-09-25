Líder strany Tisza, ktorý po rokoch zosadil z kresla Viktora Orbána, s hlavou katolíckej cirkvi diskutoval o situácii v Európe, vojne či umelej inteligencii.
Pápež Lev XIV. prijal vo štvrtok na súkromnej audiencii maďarského premiéra Pétera Magyara. Ten sa následne stretol s vatikánskym sekretárom pre vzťahy so štátmi arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom. Po rokovaniach má navštíviť zdravotnícke zariadenie pre ľudí v núdzi na Námestí svätého Petra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry MTI.
Audiencia sa uskutočnila v Apoštolskom paláci, oficiálnom sídle pápeža vo Vatikáne. Magyar podľa MTI povedal, že rozhovor s Levom bol otvorený a priateľský a že ho pozval na návštevu Maďarska.
Diskusia sa podľa Magyara týkala nedávnych zmien v Maďarsku a výziev, ktoré sužujú Európu, vrátane vojny a energetickej krízy. Dotkli sa tiež témy umelej inteligencie, s ňou súvisiacich rizík, ako aj situácie maďarskej katolíckej cirkvi. Podľa premiéra je pápež dobre informovaný o dianí v jeho krajine a v širšej strednej Európe.
Odkaz Jána Pavla II.
Na úvod návštevy Vatikánu sa Magyar zúčastnil na omši v maďarčine. Neskôr navštívil kryptu zosnulého pápeža Jána Pavla II. vo vatikánskej Bazilike svätého Petra. Práve jeho slávny výrok „Nebojte sa“ používal predseda strany Tisza ako svoje heslo počas predvolebnej kampane, ktorá v apríli viedla k jeho volebnému víťazstvu nad vtedajším premiérom Viktorom Orbánom.
Predchodca Leva XIV., pápež František, udržiaval s Maďarskom intenzívne vzťahy a krajinu navštívil v rokoch 2021 a 2023. Lev prijal Orbána v októbri minulého roka.
V predvolebnej kampani sa Magyar prezentoval ako konzervatívec a opakovane vyhlásil, že je „veriacim kresťanom“, pripomenula v súvislosti s audienciou agentúra APA.
Odluka maďarského štátu od cirkvi
Politickí pozorovatelia však zároveň poukázali na to, že Magyar vo svojej rétorike nevyužíva kresťanstvo v takej silnej kultúrno-kresťanskej rovine ako Orbán, ktorého vláda dlhé roky dotovala obnovu kostolov a cirkevné súkromné školy. Náboženským obciam boli cielene zverované úlohy v oblasti vzdelávania, sociálnych vecí a kultúry, čo opakovane vyvolávalo kritiku za prílišné prepojenie cirkvi a štátu.
Ako uviedol portál Balkan Insight, po roku 1989 sa stalo zvykom, že noví maďarskí premiéri hneď po nástupe do funkcie požiadajú o audienciu u pápeža. Prijatie Magyara u Leva XIV. sa ale podľa portálu konalo v čase, keď sa Tisza v Maďarsku pripravuje na reformu systému, ktorý zakotvil historické maďarské cirkvi do mocenskej štruktúry Orbánovej strany Fidesz.