Ak odhalia nezrovnalosti, hrozia trestné stíhania a mená hriešnikov budú verejne publikované.
Vláda maďarského premiéra Pétera Magyara (z vládnucej strany Tisza) spúšťa masívnu ofenzívu proti politickej korupcii a netransparentnému nabaľovaniu sa verejných činiteľov. Premiér vo videu na Facebooku ohlásil, že do parlamentu obratom smeruje nový návrh zákona o kontrole majetku politikov.
Keďže Magyarova strana disponuje v parlamente ústavnou väčšinou, jeho prijatie sa očakáva bez väčších komplikácií. Po schválení legislatívy začne Národná daňová a colná správa (NAV) hĺbkovo preverovať životný štýl a majetkové pomery súčasných, ale aj bývalých poslancov, premiérov, ministrov či ich námestníkov až dve desaťročia spätne.
Pátrať budú v nehnuteľnostiach, na účtoch aj u príbuzných
Cieľom obrovského auditu je jasne preukázať, či reálny majetok politikov sedí s ich zdanenými príjmami a oficiálnymi majetkovými priznaniami. Pod drobnohľad úradov sa dostanú všetky bankové účty, vlastníctva nehnuteľností, podiely v biznise či uzatvorené poistky. Kontrolóri sa pritom nezamerajú len na samotných politikov, ale aj na ich rodinných príslušníkov, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti.
Daňová správa plánuje každý mesiac zverejňovať zoznam tých, u ktorých sa odhalí nepomer medzi zárobkom a majetkom vyšší ako 5 miliónov forintov (približne 12 500 eur). V prípade podozrenia z daňových podvodov či nelegálnych príjmov sa do veci okamžite zapoja orgány činné v trestnom konaní.
Koniec luxusným zámkom
Péter Magyar svoj krok zdôvodňuje tým, že maďarská verejnosť už desaťročia musela potichu a bezmocne sledovať, ako funkcionári bohatnú. Upozornil, že z bežných platov politikov nie je možné z roka na rok skupovať luxusné zámky a budovať obrovské korporátne ríše. „Robili to, pretože to mohli robiť. Tomu je teraz koniec,“ vyhlásil rezolútne.
Zároveň ubezpečil, že nejde o akt politickej pomsty, ale o snahu nastoliť rovnosť pred zákonom. Kroky nadväzujú na letné založenie Národného úradu pre vymáhanie a ochranu verejného majetku, prostredníctvom ktorého chce štát získať späť rozkradnuté financie patriace občanom.