Rumunsko dnes zasiahlo zemetrasenie so silou 5,2 magnitúdy. Otrasy mohli cítiť až ľudia na slovenských hraniciach

V Rumunsku sa dnes triasla zem. Zemetrasenie so silou 5,2 magnitúdy zaznamenali približne 17 kilometrov od mesta Targu Jiu, kde údajne malo svoje epicentrum, potvrdil Americký úrad pre geologický prieskum (USGS).

Po otrasoch vyšlo do ulíc množstvo ľudí, ktorí sa obávali podobného scenára, aký sa odohral v Turecku a Sýrii. Minulotýždňové zemetrasenie, ktoré si už vyžiadalo okolo 36 000 obetí, malo silu 7,8 magnitúdy. Z Rumunska zatiaľ neboli hlásené žiadne bezprostredné škody ani prípadné zranenia či úmrtia.

Dnešné zemetrasenie, ktoré vypuklo o 15.28 h, pocítili obyvatelia až v okruhu 600 km od epicentra. Zaregistrovali ich dokonca aj obyvatelia územia na ukrajinsko-slovenských hraniciach.

Najbližšie veľké mesto Drobeta-Turnu Severin s vyše 100 000 obyvateľmi sa od epicentra nachádza len 74 km. Podľa iMeteo bolo cítiť otrasy vo všetkých okolitých štátoch Rumunska, pričom najviac svedectiev a hlásení bolo v okruhu 200 km od epicentra.

