Ukrajinec sa dnes ráno podpálil pred konzulátom v Krakove. Oblial sa horľavinou a kričal, aby ľudia bojovali proti Rusom

Pred generálnym konzulátom Ukrajiny v Krakove sa vo štvrtok podpálil 63-ročný Ukrajinec. Informoval o tom spravodajský web PolsatNews.pl.

Incident sa odohral krátko pred 08.00 h. Pred konzulátom sa vtedy nachádzalo viacero osôb ukrajinskej národnosti, ktoré muž začal vyzývať, aby sa vrátili na Ukrajinu a bojovali proti ruskej armáde.



Podľa očitých svedkov muž vykrikoval, že na Ukrajine má zablokované peniaze a nemá z čoho žiť. Následne vytiahol fľašu, polial sa horľavou látkou, ktorú zapálil, a začal utekať. Privolaná záchranka ho so zraneniami previezla do nemocnice, kde lekári jeho stav vyhodnotili ako vážny a život ohrozujúci.



K tragédii sa medzičasom vyjadril aj hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko. Podľa neho je generálny konzulát v kontakte s poľskými orgánmi činnými v trestnom konaní, monitoruje poskytovanie lekárskej starostlivosti mužovi a je v kontakte s jeho rodinou.

