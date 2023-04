Namiesto 79 okresov iba 46. Rezort vnútra navrhuje zmenu hraníc okresov a krajov, týka sa zmena aj teba?

Ministerstvo vnútra už dva roky pracuje na zmene regionálnych hraníc na Slovensku. Čo však chýba, je politická vôľa, ktorá sa na takúto zmenu v súčasnosti v parlamente zrejme nenájde. Píše o tom portál Napunk Denníka N.

Na Slovensku máme osem krajov a 79 okresov. Návrh ministerstva vnútra hovorí o redukcii oboch, pričom by mali vzniknúť nové subregióny.

Z ôsmich krajov by teda vznikol systém 4 + 1 a vyzeral by takto: Bratislavský kraj, Západoslovenský kraj s hlavným mestom Nitra, Severoslovenský kraj s hlavným mestom Žilina, Stredoslovenský kraj s hlavným mestom Banská Bystrica a Východoslovenský kraj s hlavným mestom Košice.

Zredukoval by sa aj počet okresov, a to z čísla 79 na 46, pričom by vznikli megaokresy, ktoré by pohltili viacero okolitých. Patrili by sem okres Bratislava, Trnava a Košice. Bratislava by pohltila Senec, Malacky, Pezinok a časť Senice a Dunajskej Stredy, Trnava by pohltila Galantu, Šaľu a Hlohovec a ku Košiciam by sa pridal okres Košice okolie a časť okresu Trebišov.

Nové členenie krajov podľa MV SR. Zdroj: Napunk/Denník N

Okrem megaokresov by sa však spojili aj niektoré ďalšie, napríklad na juhu Slovenska by sa spojili Nové Zámky a Komárno. O status okresného mesta by prišli napríklad Zlaté Moravce, Kysucké Nové Mesto aj Bytča. Úplne by zanikol okres Sobrance či Nové Mesto nad Váhom.

Najnižšou úrovňou by boli takzvané subregióny so spádovými obcami, v ktorých by sídlili obecné úrady. Tých by bolo podľa návrhu iba 188, pričom momentálne sa nachádzajú v každej obci na Slovensku a ich počet dosahuje takmer 3-tisíc.

Nové členenie okresov podľa MV SR. Zdroj: Napunk/Denník N

„Faktom je, že k aktualizácii priestorových modelov bolo potrebné získať údaje zo Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 o dochádzke ľudí za službami, ich reálnom pobyte a ďalších väzbách, ktoré boli dostupné v polovici roka 2022,“ uviedol pre TVNOVINY.sk rezort.





Veľkým problémom pri zmenách má byť najmä politická situácia na Slovensku, keďže je vláda menšinová a parlament jej vyslovil nedôveru, v dôsledku čoho sa budú v septembri konať predčasné parlamentné voľby.

