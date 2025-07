Matej Varga, ktorý chcel preveriť Žilinku pre možné prepojenia na Fica, teraz čelí obvineniu zo sabotáže. Podľa obhajcu ide o čistý politický proces.

Obvinenie bývalého šéfa NAKA Východ Mateja Vargu zo sabotáže odhaľuje zákulisie snahy polície o väzobné stíhanie Roberta Fica v roku 2022. Podľa policajnej inšpekcie Varga neopodstatnene nariadil rozpracovanie generálneho prokurátora Maroša Žilinku a jeho námestníka Jozefa Kanderu pre podozrenie, že by mohli Fica kryť a nepredložiť parlamentu návrh na jeho vydanie, informuje Denník N.

Rozpracovanie vedenia prokuratúry nieslo názov „Bardejov“. Inšpekcia to hodnotí ako útok na ústavné zriadenie, Vargov právnik Peter Kubina však hovorí o absurdnom obvinení a účelovom tlaku.

Pozadie prípadu siaha do obdobia, keď sa Fico stal obvineným v kauze Súmrak a polícia uvažovala o jeho väzobnom stíhaní. Na to však potrebovala súhlas parlamentu, ktorý mohol iniciovať len generálny prokurátor. V prostredí napätia medzi Žilinkom a špeciálnou prokuratúrou padol Vargov pokyn preveriť, či Žilinka a Kandera nebudú konať v prospech Fica. Polícia preto analyzovala kamerové záznamy, preverovala návštevy prokuratúry a vyťažovala kajúcnikov ako Ľudovíta Makóa. Ten tvrdil, že Žilinka chodil so spismi za šéfom SIS Vladimírom Pčolinským, no sám priznal, že informácie mal len sprostredkovane.

Dôležité sú nahrávky z poľovníckej chaty

Kľúčovým prvkom boli aj nahrávky z poľovníckej chaty v Čifároch, kde Fico hovoril o kontakte so Žilinkom. Tvrdil, že mu poslanci priniesli odkaz cez známeho konzula, že sa nemusia báť obmedzenia paragrafu 363, ktorý generálnej prokuratúre umožňuje rušiť obvinenia. Žilinka mal na Ficove správy údajne odpovedať len smajlíkmi. Tieto náznaky mohli v polícii vyvolať podozrenie, že prokuratúra koná účelovo.

Rozpracovanie prokurátorov netrvalo dlho. Ukončili ho po tom, čo verejne oznámil, že podanie návrhu na väzbu Fica prenecháva špeciálnej prokuratúre. Parlament ho napokon na väzobné stíhanie nevydal, chýbali dva hlasy. Kým Robert Kaliňák skončil vo väzbe, Fico sa jej vyhol. Vargu neskôr preradili z NAKA do Prešova, znížili mu plat a dnes čelí trestnému stíhaniu, ktoré jeho obhajca označuje za politicky motivované.

Prečítaj si aj tieto články: