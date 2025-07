Na najväčšom gréckom ostrove Kréta sa rýchlo šíri lesný požiar, ktorý ohrozuje obývané oblasti a vynútil si už evakuáciu obyvateľov i turistov z prinajmenšom štyroch miest.



Do boja s plameňmi v meste Ierapetra na juhovýchodnom pobreží Kréty bolo nasadených prinajmenšom 155 hasičov, ktorým pomáhalo aj 38 hasiacich vozidiel. Požiar vypukol v stredu popoludní a šíril sa aj vďaka silnému vetru, ktorý hasičom komplikoval prácu. Grécky hasičský zbor ohlásil, že na ceste sú aj posily z Atén.

Firefighters in #Greece fought to contain a massive #wildfire on the popular tourist island of #Crete, which scorched forested areas, endangered homes, and forced the evacuation of residents and tourists from at least four settlements. pic.twitter.com/7xjFLeLxRn