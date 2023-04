VIDEO: Vo Svidníku natočili podvyživeného psa, ktorého vraj majiteľ vláči po túre naprieč Slovenskom. Polícia prosí o pomoc.

OK

OK

Polícia Slovenskej republiky na sociálnych sieťach upozornila na ďalší prípad možného týrania zvierat. K policajtom sa dostalo video psa v apatickom stave, ktorého natočili vo Svidníku.

Na záberoch vidno psa, ktorý takmer nereaguje na to, čo mu majiteľ hovorí. Keď majiteľa konfrontovali okoloidúci, ten odpovedal, že so psom plánuje absolvovať túru Česť hrdinov SNP naprieč celým Slovenskom, ktorá sa končí až v Bratislave. Na otázku, či to myslí vážne, keď pes ani nereaguje a vyzerá, že trpí podvýživou, okoloidúcim povedal, že nevidí žiadny problém.

„Polícia chce preveriť podozrenia, či nejde o týraného psa, keďže jeho zábery vo videu to naznačujú. Potrebujeme vašu pomoc – pozrite si video, a ak muža uvidíte, ihneď volajte 158,“ píšu policajti.

Polícia na základe videa preveruje podozrenie z týrania zvierat a prosí verejnosť o pomoc pri identifikovaní osoby.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.