Máme sa báť vody? Baktériám sa vyhnúť nedá, stačí ju neprehĺtať, radí vedec (Rozhovor)

Na čo si musíš dať pozor najmä pri kúpaní v mori?

Baktérie, vírusy a parazity vo vode sú aktuálne jednou z najrozoberanejších tém na Slovensku.

Tragický prípad úmrtia malého chlapca na parazita slzovičku zhubnú, úmrtie ženy na legionársku chorobu či výskyt baktérie v Čiernom mori vyvolali u mnohých ľudí obavy z toho, či je ešte vôbec bezpečné kúpanie sa v rôznych vodných plochách, kúpaliskách, termálnych kúpaliskách či jazerách.

V tomto článku si prečítaš: Ako môžeme ľahšie pochopiť aktuálnu tému baktérií a parazitov vo vodách.

Čo si myslí odborník o kúpaní v mori a čo je vtedy veľkým rizikom.

Aké príznaky by si mal sledovať po kúpaní a potápaní sa vo vode.

Aká je šanca, že sa človek nakazí nejakou baktériou/parazitom.

O extrémne agresívnom smrtiacom parazitovi, slzovičke zhubnej, sme písali rozsiahly článok aj s vyjadreniami profesora Františka Ondrisku či Úradu verejného zdravotníctva. Riziko toho, že na štúrovskom kúpalisku bola prítomná slzovička, sa zatiaľ na základe prvotných testov nepotvrdilo, no príslušné úrady budú podstupovať ďalšie testy.

Zdroj: Unsplash (ilustračná foto)

Blížia sa letné prázdninové týždne, počas ktorých sa tisíce ľudí chodia schladzovať a oddychovať nielen k moru, ale aj k riekam, jazerám, lomom, na kúpaliská či termálne kúpaliská.

Oslovili sme odborníka

Na základe posledných udalostí sa však verejnosť pýta, kde je to vôbec bezpečné, ako sa môžeš chrániť či ako rozoznať vodnú plochu, ktorá môže predstavovať riziko pre tvoje zdravie.

Rozhodli sme sa teda zostaviť najčastejšie a zároveň najzákladnejšie otázky, ktorých odpovede ti pomôžu zorientovať sa v aktuálnej situácii o čosi lepšie. Otázky sme položili parazitológovi a mikrobiológovi, profesorovi Františkovi Ondriskovi.

Parazit Zdroj: Wikimedia Commons

Aká je šanca, že sa človek počas bežného kúpania vo vode nakazí baktériou alebo parazitom, aké príznaky je nutné sledovať a ktoré znaky ti napovedia, že táto voda možno nemusí byť v stopercentnom stave?

Ak ťa baví naša tvorba vrátane vedeckých a vysvetľovacích článkov, staň sa členom klubu Refresher+ a podpor nás, ďakujeme za tvoju podporu!

Sú v každej vodnej ploche (kúpalisko, termálne kúpalisko, zatopený lom, jazero, rieka) baktérie, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie?

V prírodných a umelých kúpaliskách, ktoré podliehajú hygienickej kontrole, sa patogénne mikroorganizmy (baktérie, parazity, sinice, riasy) nesmú vyskytovať. Tieto plochy sú kontrolované a musia spĺňať príslušné vyhlášky o požiadavkách a kvalite vôd na prirodzenom a umelom kúpalisku. Najlepšie je skontrolovať si stav vybranej prírodnej vodnej plochy alebo kúpaliska napr. cez týždenné aktualizácie na webovej stránke www.uvzsr.sk (v časti Kúpacia sezóna: pripravenosť na kúpaciu sezónu a aktualizácia kúpacej sezóny).

Aká je šanca, že sa človek v nejakom z nich nakazí?

Kontakt s rôznymi druhmi mikroorganizmov šíriacich sa vodou sa vylúčiť nedá, problémom je ich premnoženie. Najčastejšie sa takto šíria pôvodcovia črevných infekcií spôsobených baktériami, vírusmi, plesňami aj črevnými parazitmi. V takých prípadoch by sa nemalo do znečistených a zapáchajúcich vôd vstupovať, riziko infekcie by mohlo reálne hroziť. Problém a otázka o frekvencii týchto nákaz spadá skôr do odboru epidemiológia.

Existujú faktory, ktoré napovedajú, že do tejto vody by som sa nemal ísť kúpať?

Mám už účet, prihlásiť sa Pridaj sa do klubu REFRESHER+ Základné 5 € Účtuje sa raz za 4 týždne 1,25 € / Týždeň Prístup ku prémiovým článkom Prístup k benefitom Menej reklám 150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov Ročné - 17 % 60 € 50 € Účtuje sa raz za rok 0,96 € / Týždeň Prístup ku prémiovým článkom Prístup k benefitom Úplne bez reklám 2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov Zdieľanie článkov kamošom Zľavový kód Email Dokončiť a zaplatiť Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.