Chaos na Twitteri: Elon Musk zrušil modré označenie pri menách celebrít, novinárov a vládnych agentúr. Vznikajú fejkové účty.

Používatelia Twittera sa v piatok ráno prebudili do poriadneho chaosu. Majiteľ Elon Musk totiž zrušil modré označenia pri menách celebrít, novinárov a vládnych agentúr. Informuje o tom CNN.

Koniec tradičného overovania viedol k tomu, že sa ľudia takmer okamžite začali vydávať za vládne účty. Odstránenie značiek spôsobilo aj chaos v rozpoznávaní a identifikovaní čínskej a ruskej propagandy na sociálnej sieti.

Široká škála mediálnych organizácií tak prišla o zlaté verifikačné odznaky, ktoré Muskov tím predstavil pred niekoľkými mesiacmi. Dôvodom je zrejme fakt, že Twitter za ne odmieta platiť. Ich cena sa pohybuje okolo 1 000 eur mesačne.

Overenie Twittera tak už naďalej nie je ukazovateľom toho, že účet patrí konkrétnej originálne známej osobe či inštitúcii. Namiesto toho odráža fakt, že používateľ zaplatil za Twitter Blue, čo je predplatená služba spoločnosti.

Niekoľko významných používateľov Twittera vrátane LeBrona Jamesa, Williama Shatnera a Stephena Kinga však odmietlo zaplatiť za zachovanie svojich modrých overovacích odznakov. To zrejme prinútilo Elona Muska zasiahnuť a vo štvrtok vyhlásil, že ich označenia zaplatí z vlastného vrecka.

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t.