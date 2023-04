Twitter vrátil modré fajočky niektorým používateľom vrátane tých zosnulých. Celebrity reagujú na bizarnú situáciu

Spoločnosť Twitter niektorým médiám, celebritám a ďalším používateľským účtom vrátila modré fajočky, tzv. Twitter Blue, ktoré potvrdzujú overený účet. Mnohí z týchto používateľov s tým však nesúhlasia. TASR správu prevzala v nedeľu z agentúry AFP.



Pôvodne bolo takéto overenie bezplatné. Spoločnosť však pred časom zahrnula do programu Twitter Blue poplatok. Používatelia zaň môžu platiť osem dolárov mesačne alebo 84 dolárov na celý rok, uvádza táto sociálna sieť.



Následne Twitter vo štvrtok (20. apríla) tieto fajočky odstránil z účtov používateľov, ktoré sa do programu predplatného nezapojili. Počas piatka a soboty však spoločnosť fajočky niektorým používateľom vrátila bez toho, aby podnikli akékoľvek kroky.

Medzi týchto používateľov patria spisovateľ Stephen King, americký basketbalista LeBron James a bývalý prezident USA Donald Trump. Majiteľ spoločnosti Twitter Elon Musk v piatok oznámil, že poplatky za niektoré účty uhradí on sám.

Mnohí používatelia, ktorým bola fajočka vrátená, však dali jasne najavo, že poplatok nezaplatili. Táto fajočka sa stala symbolom podpory Elona Muska, píše AFP.



Americký raper Lil Nas X, ktorý na svojom účte modrú vlajočku má, napísal, že za Twitter Blue nezaplatil. „Pocítiš môj hnev, tesla mužík,“ napísal. Elon Musk je aj zakladateľom a majiteľom spoločnosti Tesla.

on my soul i didn’t pay for twitter blue, u will feel my wrath tesla man!