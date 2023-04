USA nainštalovali po Ukrajine sieť atómových senzorov. Tie majú udať Putina, ak by sa vo vojne rozhodol použiť jadrové zbrane

USA inštalujú po celej Ukrajine sieť senzorov, ktoré dokážu detegovať radiáciu, píšu NY Times. V praxi ide o prevenciu, ak by sa Putin rozhodol na ukrajinské územie zhodiť jadrovú bombu. Ak by sa tak stalo, podľa USA dokážu tieto senzory udať vinníka.



Atómové senzory dokážu charakterizovať veľkosť bomby, jej umiestnenie a účinky akéhokoľvek jadrového výbuchu. Táto inštalácia má slúžiť aj ako odstrašujúci prostriedok pre Rusko. „Ak by na Ukrajine došlo k jadrovej katastrofe, vedecké analýzy by boli rýchlo k dispozícii ako pre Ukrajincov, tak aj pre USA. Vďaka tomu by svet mohol rýchlo prijať adekvátne rozhodnutia,“ píše sa v správe.



Podľa Jull Hrubyovej, šéfky americkej Národnej správy jadrovej bezpečnosti, v súčasnosti prebieha školenie ľudí na Ukrajine o tom, ako postupovať v prípade jadrového výbuchu.



Hrozba jadrového útoku na Ukrajinu „visí vo vzduchu“ prakticky od začiatku celoplošnej invázie. Ruský prezident Vladimir Putin dokonca dal uviesť jadrové zbrane do stavu pohotovosti, čo iba potvrdilo vzniknuté obavy.



Jadrovú katastrofu však nemusí nutne spôsobiť iba útok raketou. Pod ruskou okupáciou je aj jadrová elektráreň v Záporoží. Tá je síce pod medzinárodným dohľadom, no aj napriek tomu bola už viackrát terčom ostreľovania. My sme sa v Refresheri pozreli na to, čo by pre Slovensko znamenala prípadná katastrofa v Záporožskej jadrovej elektrárni.

