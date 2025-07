V Portugalsku sa v uplynulých dňoch objavil vzácny prírodný úkaz, ktorý vyvolal medzi niektorými dovolenkármi paniku. Nad plážou vo Figueira da Foz sa od Atlantiku „valil“ zvláštny, rúrkovitý oblak, ktorý na prvý pohľad pôsobil hrozivo. Išlo o neškodný a krátkodobý meteorologický jav známy ako roll cloud, informuje STVR.

Tento typ oblaku sa na európskom kontinente vyskytuje len veľmi zriedkavo. Podľa odborníka na klímu Mária Marquesa ide o pomerne rýchlo vznikajúcu formáciu, ktorá je typickejšia pre podnebie v Austrálii, najmä v oblasti Tasmánie. Práve tam dochádza k prudkému stretu studeného vzduchu s výrazne teplejším, čo je kľúčové pre vznik tohto druhu oblačnosti.

„Je to proces tvorby oblačnosti veľmi rýchly, prchavý, ktorý veľmi rýchlo zmizne, ale má svoju krásu. Je to rúrkovitý útvar v tvare trubice, ktorý u tých, ktorí ho nikdy nevideli, môže vyvolať určitý strach. Ale nie je na to dôvod, pretože to nie je nič iné ako oblak,“ vysvetlil Marques pre agentúru AP.

It was nuts to have experienced this rolling cloud in the north of Portugal. Felt like a tsunami out of a movie! 😂

Apparently it was 150km long, stretching from Figueira da Foz all the way up to Vila do Conde, which is close to where I was. pic.twitter.com/BOnr4knsJe