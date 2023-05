Máš II. pilier? Od júla ťa čakajú veľké zmeny, ktoré môžu priniesť vyšší zisk.

Sporitelia v 2. pilieri sa do konca mája môžu rozhodnúť či prejdú na takzvanú predvolenú investičnú stratégiu (PIS), upozornili TV Noviny. Vďaka zmene stratégie sa úspory presunú do negarantovaných, ale o to výnosnejších indexových fondov.



Ak sporitelia nedajú do konca mesiaca vedieť svojim Dôchodkovým správcovským spoločnostiam (DSS), že s predvolenou stratégiou nesúhlasia, ich našetrené peniaze poputujú od júla automaticky do indexových fondov.



Investičný odborník pre Markízu, že ľudia, ktorých zákon označuje ako pasívnych sporiteľov, by rozhodne mali prijať návrh na vstup do predvolenej investičnej stratégie. Je podľa neho vymyslená naozaj v prospech sporiteľov a má šancu im priniesť výrazne vyššie zisky ako keď boli doteraz iba v garantovaných fondoch.

Podľa portálu sa peniaze všetkých sporiteľov do 50 rokov budú zhodnocovať iba v indexovom fonde, starším sa už kvôli bezpečnosti postupne začnú odkláňať čiastočne aj do garantovaných fondov.





