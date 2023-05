Tínedžerom zostanú oči pre plač. Prvá krajina sveta zakáže rekreačné vapovanie e-cigariet, už žiadne lákavé príchute a balenia.

Austrália sa stane prvou krajinou na svete, ktorá zakáže rekreačné vapovanie. Oznámil to minister zdravotníctva Mark Butler. Austrália neobmedzí dovoz e-cigariet určených pre lekárne. Zakáže však všetky jednorazové e-cigarety. Obmedzenia sa budú týkať aj dostupných obalov, príchutí a farieb, spresnil minister.



„Už žiadne žuvačkové príchute, žiadne ružové jednorožce ani e-cigarety v podobe zvýrazňovačov, aby si ich deti mohli schovať do peračníka. Namiesto toho budeme mať obyčajné obaly s obyčajnými príchuťami," dodal minister.

Massive changes are on the way for vape laws in Australia.



The Federal government is launching a world-first crackdown - with disposable vapes to be banned. @ElizaEdNews #9News pic.twitter.com/Iu7PibeCXD