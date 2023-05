Vyriešili najväčšiu záhadu obrazu Mona Lisa: Teraz môžeš navštíviť konkrétne miesto z pozadia

Taliansky historik umenia Silvano Vinceti tvrdí, že identifikoval krajinu z pozadia slávneho obrazu Mona Lisa od Leonarda da Vinci. Krajinu z legendárneho obrazu situoval do okolia mestečka Laterina v provincii Arezzo južne od Florencie v talianskom Toskánsku. Vinceti predpokladá, že ukončil dlhoročnú debatu kunsthistorikov.

Na tlačovej konferencii informoval, že k svoju záveru dospel na základe skúmania kamenného mosta, ktorý je na obraze vyobrazený za ľavým ramenom Mony Lisy. Na základe historických dokumentov a fotografií z dronu historik tvrdí, že ide o most Romito di Laterina, ktorý je dnes čiastočne zrútený. Zobrazený vodný tok kunsthistorici vo všeobecnosti považujú za rieku Arno s mnohými meandrami.

