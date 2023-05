Si potomkom neandertálca? Vedci prezradili, podľa čoho sa to dá zistiť

OK

Vedci skúmali viac než 6-tisíc dobrovoľníkov z Latinskej Ameriky. Prišli na to, že veľkosť nosa od koreňa k nosným dierkam môže u človeka určiť, či boli medzi jeho predkami aj neandertálci.

Tím vedcov prišiel na to, že ľudia, ktorí majú väčší nos, môžu mať medzi svojimi predkami neandertálcov. Vyplýva to zo štúdie, ktorú zverejnili v odbornom časopise Communications Biology. Výskumu sa zúčastnilo viac než 6-tisíc dobrovoľníkov pochádzajúcich prevažne z Brazílie, Čile, Kolumbie, Mexika a Peru. Zúčastnení majú zmiešaných európskych, indiánskych, juhoamerických a afrických predkov. Na webe Nature to uviedli autori štúdie.

„V posledných pätnástich rokoch, kedy bol sekvenovaný neandertálský genóm, sme sa dozvedeli, že naši priami predkovia sa pravdepodobne skrížili s neandertálcami a zanechali nám malé kúsky ich DNA,“ uviedol jeden z autorov štúdie Kaustubh Adhikari z londýnskej University College London.

Tvar a veľkosť nosa závisí od podnebia, v ktorom žijeme

„Naše nosy nám pomáhajú regulovať teplotu a vlhkosť vzduchu, ktorý vdychujeme. Preto sú rôzne tvarované nosy vhodnejšie do určitých podnebných pásiem,“ uviedol jeden z autorov štúdie Qing Li z Fudanskej Univerzity. „Je možné, že gén, ktorý sme zdedili od neandertálcov, ľuďom pomohol adaptovať sa na chladnejšie podnebie v dobe, kedy naši predkovia začali opúšťať Afriku,“ dodal Li.

Neandertálci vyhynuli asi pred 40 000 rokmi a sú tak jedným z najmladších druhov hominínov, ktorý vymrel.

