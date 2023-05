Milovníci kávy majú hlavu v smútku. Zmizne až 50 % miest, ktoré sú vhodné na jej pestovanie, upozorňujú experti

V dôsledku klimatickej zmeny ubudne do roku 2100 vo svete viac ako polovica pôdy vhodnej na pestovanie kávy. Stane sa to aj v prípade, keď sa dosiahnu medzinárodne stanovené ciele v oblasti klímy. Vyplýva to zo správy, ktorú v pondelok zverejnila charitatívna organizácia Christian Aid so sídlom v Británii.

Správa uvádza, že pre stúpajúce teploty a nepredvídateľné podmienky sa zmenší celosvetová rozloha oblastí vhodných na pestovanie kávy o 54,4 percenta aj v prípade, že sa podarí globálne otepľovanie udržať na hodnote 1,5 až dva stupne Celzia v porovnaní s úrovňami spred priemyselnej revolúcie.

Teploty, zrážky, choroby aj suchá

Viac ako polovica kávy vypitej v Spojenom kráľovstve pochádza z Brazílie a Vietnamu. Minulý týždeň vo Vietname namerali rekordne najvyššiu teplotu 44,1 stupňa Celzia, pričom aj v susedných krajinám padali rekordné teploty.



Pestovanie kávy ohrozujú okrem nárastu teplôt aj nepravidelné zrážky, choroby, suchá a zosuvy pôdy spôsobené klimatickou zmenou. Christian Aid vo svojej správe vyzýva na zrušenie nespravodlivých dlhov najchudobnejších krajín sveta a finančnú podporu farmárom.

„Afričania tvoria 17 percent svetovej populácie, no my produkujeme len štyri percentá emisií skleníkových plynov, ktoré spôsobili klimatickú krízu. A napriek tomu sme to my, kto trpí náporom dôsledkov zmeny klímy,“ uviedol manažér Christian Aid pre Etiópiu Yitna Tekaligne. Dodal, že kávový priemysel je v rámci exportu pre Etiópiu najdôležitejší a zamestnáva veľké množstvo ľudí. Teraz je však ohrozený zmenou klímy.

Zdroj: Unsplash/Nathan Dumlao

