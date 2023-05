Na sídlisku v Nitre prepadol 13-ročný agresor iba o rok mladšieho chlapca. Vytiahol naňho nožík, nešetril ani vyhrážkami.

OK

Polícia Slovenskej republiky informovala o incidente, ktorý sa stal na nitrianskom sídlisku Klokočina. Trinásťročný chlapec tam vytiahol nôž na dvanásťročného so slovnými vyhrážkami, že „bude horšie“.

Polícia ihneď spustila vyšetrovanie a podozrivé osoby aj svedkov tohto incidentu predvolala na výsluch. Netrvalo dlho, kým sa policajtom podarilo čin objasniť.

Vzhľadom na to, že podozrivá osoba nie je trestne zodpovedná, pretože zatiaľ nedovŕšila 14 rokov, bolo trestné stíhanie odložené. Ak by chlapec bol trestne zodpovedný, hrozil by mu trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov.

„Žiadne iné oznámenia sme z nitrianskeho sídliska Klokočina, kde ku skutku došlo, a jeho okolia neprijali ani ako priestupok, ani ako trestné oznámenie,“ informuje polícia, ktorá zároveň vyzýva miestnych obyvateľov, aby pri akomkoľvek podozrení z protiprávneho konania neváhali zavolať na políciu.

