Banky majú pre Slovákov ďalšiu zlú správu. Jedna zmena spôsobí od júla žiadateľom o hypotéky veľké problémy

Od 1. júla 2023 sa zvýši životné minimum, čo znamená, že pre žiadateľov bude ťažšie získať hypotéku. Z čistej mzdy im bude musieť zostať po zaplatení splátky väčšia rezerva. Preto budú môcť požiadať o menší úver v porovnaní s tým, aký by si mohli zobrať doteraz, upozorňuje portál Finsider.

Národná banka Slovenska stanovila pravidlo, že žiadateľovi o úver musí zo mzdy zostať po splatení všetkých splátok a odčítaného životného minima 40 %. Životné minimum je v súčasnosti na úrovni 234,42 eura, to by sa však malo zvýšiť o 14,7 % na 268,88 eura. Žiadateľovi preto klesne maximálna suma, ktorú môže vynaložiť na splátky, a donúti ho to zobrať si nižšiu hypotéku.

„Zmena výšky životného minima sa priamo prejaví v znížení maximálnej výšky úveru, ktorý môže klient v bankách získať. Znižuje totiž disponibilný mesačný príjem klienta, a teda aj to, akú vysokú splátku môže splácať. Ak niekto uvažuje o kúpe bytu alebo domu v najbližších mesiacoch, má pre neho zmysel poponáhľať sa,“ vraví pre Finsider senior analytik spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec.

Produktový špecialista na úvery Finportal Štefan Dutka tvrdí, že problém získať úver budú mať najmä viacčlenné domácnosti.

Špecialista radí, aby klienti nečakali a o hypotéku požiadali čo najskôr. Do 30. júna je potrebné dať ju schváliť, pretože pre banky je dôležité, aké je životné minimum v čase schvaľovania a nie v čase podávania žiadosti.

