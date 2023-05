Naháňačka paparazzov za Harrym a Meghan sa takmer skončila katastrofou. Zverejnili detaily hrozivého prenasledovania

V utorok 16. mája sa vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu a jej matka Doria Ragland takmer stali obeťami autonehody. O situácii informovali cez svojho hovorcu po tom, čo ich v New Yorku prenasledovali „agresívni paparazzovia“, píše Indy100.

„Včera večer boli vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu a Doria Ragland súčasťou takmer katastrofickej automobilovej naháňačky, ktorú zapríčinili veľmi agresívni paparazzovia,“ vyhlásil hovorca páru.

Naháňačka trvala dve hodiny

Incident sa odohral počas cesty na odovzdávanie cien neziskovej organizácie Ms. Foundation for Women. Meghan si na akcii prevzala cenu Woman of Vision, ktorú dostala za prácu svojej neziskovej organizácie. V prejave motivovala ženy k tomu, aby bojovali za rovnoprávnosť, píše The Guardian.

Naháňačka trvala podľa hovorcu dve hodiny a ohrozených bolo niekoľko ďalších vozidiel, chodcov a aj dvaja príslušníci policajného zboru. „Napriek tomu, že byť známou osobou so sebou nesie istú dávku predpokladanej pozornosti od verejnosti, nikdy by to nemalo zasahovať do bezpečia danej osoby,“ vyjadril sa hovorca rodiny.

Zdroj: TASR/AP

